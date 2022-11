FC Schalke 04: Gewechselter Star trauert mit S04 – wäre es mit ihm anders gelaufen?

Winterpause in der Bundesliga. Während die Weltmeisterschaft in Katar läuft, können sich die Fans des FC Schalke 04 vom Ligaalltag ablenken. Der sah in der Hinrunde nicht immer rosig aus. Als Letzter überwintern die Knappen und sind schon wieder in akuter Abstiegsgefahr.

Vorne wie hinten hatte die Mannschaft mit Problemen zu kämpfen. Viele Anhänger fragen sich, ob es anders gelaufen wäre, hätte man Ko Itakura und Malick Thiaw halten können. Letzterer offenbart, dass er mit dem FC Schalke 04 mittrauert.

FC Schalke 04 noch immer Thiaws „Herzensklub“

Das Eigengewächs war im Sommer zum AC Mailand gewechselt. Zuvor hatte er insgesamt sieben Jahre das königsblaue Trikot getragen. Aus den Jugendmannschaften kämpfte er sich bis zu den Profis, wo er im Abstiegsjahr und in der zweiten Liga eine feste Stütze war.

Aus Italien verfolgt er den FC Schalke 04 noch immer. Das hat er während der Länderspielreise der U21 verraten. S04 sei noch immer sein „Herzensklub“, erklärte er laut „Kicker“ in einer Medienrunde.

Thiaw verfolgt Schalke

Neben seinen Aufgaben in Mailand versuche er, jedes Spiel des FC Schalke 04 zu sehen. Viel Positives bekam er dabei bisher nicht zu sehen. Mit neun Punkten aus 15 Spielen sind die Knappen deutlich Letzter. Lediglich zwei Siege gelangen.

Für Euphorie sorgte der Trainerwechsel zu Thomas Reis. Mit dem Ex-Bochumer entfachte bei der Mannschaft neue Euphorie und zeigte sich beispielsweise beim Sieg gegen Mainz stark verbessert. Nach der Winterpause tritt S04 gegen Eintracht Frankfurt an.

FC Schalke 04: Hoffnung noch nicht weg

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt besteht weiterhin – zumal nicht mal die ganze Hinrunde gespielt ist. Daher sagt auch Thiaw: „Die Saison ist noch lang.“ Was ihn positiv stimmt? Er habe zuletzt „eine deutliche Steigerung gesehen.“

Für den Innenverteidiger selbst lief es in Italien eher holprig. Erst Mitte Oktober feierte er sein Liga-Debüt für die Rossoneri. Vor der Winterpause stand er dann immerhin zwei Mal in der Startelf. Langsam zahlt sich der Wechsel aus.