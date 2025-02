FC Schalke 04: Van Wonderen bestätigt Karius-Hammer – und enthüllt neue Details

Jetzt soll es der neue Torwart richten. Wenn der FC Schalke 04 am Freitagabend (28. Februar) Preußen Münster empfängt, wird Loris Karius zwischen den Pfosten stehen. Das bestätigte Trainer Kees van Wonderen auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Ein durchaus brisanter Schachzug ist er doch mit einigem Risiko verbunden (hier mehr dazu lesen). Doch der Trainer des FC Schalke 04 ist von seiner Entscheidung überzeugt. Warum das so ist, verrät er gleich mit.

FC Schalke 04 lässt Winter-Zugang von der Leine

Die Torwart-Rotation in der Winterpause hatte bei den Knappen gleich Spekulationen geschürt. Während man Ron-Thorben Hoffmann nach Braunschweig abgab, holte man stattdessen den einstigen Champions-League-Finalisten Karius ins Boot. Früh bezweifelten Experten und Fans, dass dieser nur kommen würde, um sich auf die Bank zu setzen.

Knapp anderthalb Monate später ist es jetzt so weit. Nachdem Justin Heekeren zuletzt nicht gänzlich überzeugen konnte, nimmt der FC Schalke 04 – mal wieder – einen Torwarttausch vor. Davon verspricht sich van Wonderen einen wichtigen Impuls für die Mannschaft.

„Wir wissen alle, wie erfahren Loris ist und was er mitbringt“, erklärte der Niederländer. „Er ist seit knapp zwei Monate bei uns und kommt immer besser in den Rhythmus. Wir glauben, dass er der Mannschaft jetzt mit seiner Erfahrung und seiner Leistung helfen kann.“

6-Punkte-Spiel für S04

Das wäre auch bitter nötig, denn im Tabellenkeller stehen die Knappen gegen Münster vor einem klassischen 6-Punkte-Spiel. Gewinnt man, entflieht man den Abstiegssorgen vorerst wieder. Bei einer Niederlage dagegen schließt ein direkter Abstiegskonkurrent auf.

Es liegt in der Natur der Sache, dass auch Loris Karius die über 60.000 Blicke der Zuschauer am Freitagabend ruhen werden. Doch wenn ein Spieler aus dem Kader des FC Schalke 04 damit umgehen kann, dass wohl der Ex-Liverpool-Keeper. Er hat schon weitaus größere Spiele in seiner Karriere bestritten.