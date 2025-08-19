Yuri Mulder lässt aufhorchen! Schnappt Schalke bei einem Gegner zu?

Es wäre fast zur Blamage für Schalke 04 gekommen. In der ersten Runde des DFB-Pokals konnte man sich gegen Regionalligist Lok Leipzig erst in der Verlängerung retten. Joker Bryan Lasme sorgte für den entscheidenden Treffer.

Grund für Schalkes Zittern war allerdings auch ein starker Gegner. Lok Leipzig machte einen guten Eindruck – und dabei fiel ein Spieler ganz besonders auf. Schalke-Chef Yuri Mulder zeigte sich begeistert von ihm. Schnappen die Knappen etwa bei ihm zu?

Schalke hat spannenden Mann auf dem Zettel

Nach Abpfiff sagte Mulder gegenüber „Bild„: „Lok hat eine gute Mannschaft mit guten Spielern. Da ist richtig Dampf dahinter. Die Namen sind mir nicht so geläufig, aber die Nummer 22 war gut.“ Öffentlich bekundet Mulder damit das Interesse an Mittelfeldspieler Dorian Cevis.

Der 24-Jährige kam in der Partie gegen Schalke erst in der 65. Minute aufs Feld, konnte aber mit vielen spannenden Akzenten gleich für Aufsehen sorgen – und sich für Höheres empfehlen.

Großer Sprung für Cevis?

Cevis ist Deutsch-Kroate, lernte das Fußballspielen aber zunächst ausschließlich in Deutschland – erst bei den Stuttgarter Kickers und später in der Jugend des FC Augsburg. Dann folgte der Schritt in seine kroatische Heimat zu NK Koprivnica. In diesem Sommer konnte er sich nach dem Trainingslager in der Türkei für Lok Leipzig empfehlen und erhielt einen Vertrag bis Saisonende.

Schalke ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen, insbesondere in der Offensive. Cevis, der dort gleich auf mehreren Positionen einsetzbar ist, könnte ein spannender Kandidat sein. Allerdings mit Sicherheit auch nur eine Wette: Von einem Regionalligisten direkt in die 2. Bundesliga – das wäre ein großer Sprung.

