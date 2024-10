FC Schalke 04: Van Wonderen öffnet die Tür – Star plötzlich wieder Startelf-Kandidat

Er wurde aussortiert, sollte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen. Alle Zeichen standen auf Trennung. Jetzt ist er plötzlich wieder ein ernster Kandidat für den Kader und mehr. Die Rede ist von Lino Tempelmann.

Unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen bekommt der 25-Jährige bei Schalke eine neue Chance. Im Testspiel gegen den FC Aarau stand Tempelmann in der Startelf und konnte als einer von wenigen überzeugen.

FC Schalke 04: Tempelmann plötzlich wieder da

Eigentlich schien das Kapitel Schalke für Tempelmann beendet zu sein. Im Sommer wurde er aussortiert. Die Verantwortlichen teilten ihm mit, dass er sich einen neuen Verein suchen kann. Monate lang hörte man nichts von Tempelmann. Der Mittelfeldspieler laborierte an einer Knieverletzung und absolvierte die Reha auf eigenen Wunsch in München.

Seit ein paar Wochen ist er nun zurück, stand seit der Entlassung von Trainer Karel Geraerts auch gleich wieder im Kader. Gegen Hertha BSC feierte er dann sogar sein Comeback auf dem Platz, durfte 30 Minuten ran.

Sonderlob von van Wonderen

Und die Wende um Tempelmann scheint auch unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen weiterzugehen. Er ist wieder festes Mitglied des Schalker Profikaders und drängt sich nun sogar für mehr auf. Im Testspiel gegen Aarau stand er in der Startelf, kam im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Dabei sorgte in den ersten 45 Minuten für ein paar Highlights. Im Kopf geblieben ist definitiv sein starker Abschluss an die Latte. Im Nachschuss erzielte Emil Hojlund dann das Tor zum 1:1.

Von Coach van Wonderen gab’s im Anschluss ein Lob. „Lino ist ein Spieler, der sich gezeigt hat, das muss ich klar sagen“, sagte er gegenüber der „WAZ“. Tempelmann scheint seine zweite Chance bei Schalke zu nutzen. Es wäre jetzt schon fast keine Überraschung mehr, wenn er am kommenden Spieltag gegen Hannover 96 sogar in der Startelf steht.