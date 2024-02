FC Schalke 04: Vor Wiedersehen – bitterer Rückschlag für Ex-Star

Nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig ist der FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (11. Februar) zu Gast bei Herbstmeister Holstein Kiel. Für S04 wird das zu einem Wiedersehen mit einer Reihe von Ex-Spielern.

Seit dem vergangenen Wochenende steht nun aber fest: Das Wiedersehen mit einem Ex-Schalke-Star fällt aus. Lewis Holtby wird gegen den FC Schalke 04 nicht für Holstein Kiel auflaufen.

FC Schalke 04: Holtby verpasst Wiedersehen

Lewis Holtby, Steven Skrzybski und Timo Becker – gleich drei Jungs mit Schalker Vergangenheit stehen bei Holstein Kiel im Kader. Mit Lewis Holtby wird einer von ihnen aber definitiv fehlen. Der 33-Jährige sah am Freitag (2. Februar) beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte und ist damit gesperrt.

Schon in der 18. Minute kam Holtby gegen El Hankouri deutlich zu spät und kassierte dafür die Gelbe Karte. Die bittere Folge: Gegen seinen Ex-Klub kann Holtby nicht spielen. Kiel reagierte deshalb schon in der Pause, brachte gegen Magdeburg Finn Porath zum Seitenwechsel in die Partie. Er könnte Holtby auch gegen Schalke ersetzen. Holtby ist bei den Störchen eigentlich gesetzt, trug zuletzt sogar die Kapitänsbinde.

Becker und Skrzybski bereit für Wiedersehen

Besser stehen die Chancen auf ein Wiedersehen bei Skrzybski und Becker. Stand jetzt sind beide weder angeschlagen noch gesperrt. Skrzybski ist im Sturm der Kieler gesetzt, Becker kommt regelmäßig in der Innenverteidigung und als Rechter Verteidiger zum Einsatz. Erst gegen Magdeburg war der „Schalker Jung“ für Kiel als Torschütze erfolgreich.

Bei Herbstmeister Holstein Kiel läuft es seit dem Jahreswechsel allerdings noch überhaupt nicht. Nur einen einzigen Punkt holte Kiel aus den ersten drei Spielen der Rückrunde, verlor damit auch seine Spitzenposition und steht aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.