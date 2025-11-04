Leroy Sane spricht plötzlich über Hammer-Rückkehr auf Schalke – „Wäre spannend“

Leroy Sane gilt als einer der talentiertesten Spieler und größten Namen, die in den letzten Jahrzehnten aus der Knappenschmiede hervorgegangen sind. Mit 18 Jahren feierte er 2014 sein Profi-Debüt beim FC Schalke 04 – der Beginn einer großen Karriere.

Doch schon früh kehrte Sane dem FC Schalke den Rücken und entschied sich für einen großen Schritt. 2016 wechselte er zu Manchester City, später führte ihn der Weg vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul – und folgt jetzt die große Rückkehr zu Königsblau?

Sane vor Schalke-Rückkehr?

Einige würden behaupten, die Karriere von Sane habe mit seinem Wechsel zu Galatasaray einen Knick bekommen. Immerhin ist Sane erst 29 Jahre alt und hat noch einige Jahre in Topverfassung vor sich. Doch der Spieler selbst sieht das anders. In einem Interview mit dem „Kicker“ zeigt er sich bei seinem neuen Verein zufrieden: „Gala ist ein großer Verein mit großen Plänen, weltweit bekannt. Es hat mich gereizt, das mitzuerleben, diesen Weg mitzugehen.“

Doch führt der Weg von Galatasaray bald wieder nach Schalke? Die S04-Fans könnten sich möglicherweise auf ein Comeback freuen, verrät das ehemalige Knappenschmieden-Juwel: „Vielleicht nochmal für Schalke auflaufen, wer weiß. Das wäre spannend. Es war relativ witzig, wie Leon (Goretzka) und ich jedes Mal, wenn wir mit Bayern auf Schalke waren, eingelaufen sind und uns angeschaut haben: ‚Das war schon extrem geil hier immer.‘ Das war immer ein tolles Gefühl, in dem Stadion vor den Fans Fußball spielen zu dürfen“, so Sane gegenüber dem „Kicker“.

Ziel: Nagelsmann überzeugen

Einen Wechsel zu Schalke wird sich Sane jedoch noch einmal genau überlegen. Schließlich hat er noch etwas Zeit, betont er: „Ich glaube, das wäre eine tolle Story, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde erst 30!“

Denn bevor es um Schalke geht, hat Sane noch ein ganz anderes Karriereziel – und zwar wieder bei der Nationalmannschaft dabei zu sein: „Das ist immer etwas Besonderes, und es ist auch jetzt weiterhin mein großes Ziel, für die nächsten Lehrgänge eingeladen zu werden, dann natürlich bei der WM dabei zu sein und zu spielen.“ Das Thema Schalke könnte sich daher noch etwas verschieben – denn zunächst gilt es für ihn, Julian Nagelsmann zu überzeugen, um wieder im DFB-Team zurückzukehren.