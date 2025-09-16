FC Schalke 04 holt Juwel Dylan Leonard – ein Detail lässt alle staunen

Der FC Schalke 04 hat nach Schließung des Transferfensters (1. September) also doch noch einmal zugeschlagen. Dylan Leonard wechselt vom australischen Erstligist Western United – dem zuletzt die Lizenz entzogen worden war – in den Ruhrpott.

Ein echter Kulturschock für den erst 18-Jährigen, der nicht zuletzt deswegen bei seiner Verpflichtung vom FC Schalke 04 als Perspektivwechsel bezeichnet wurde. Ein Vertragsdetail sorgt bei vielen Fans nun für großes Staunen.

FC Schalke 04: Leonard unterschreibt langfristig

Nach seiner Vertragsauflösung in Australien galt Leonard als heiß umworbenes Talent. Dass der FC Schalke 04 letztendlich das Rennen um den Rechtsfuß für sich entscheiden konnte, zeigt von Schalkes Überzeugungskraft in den Verhandlungen. Damit Leonard letztendlich jedoch wirklich nach Gelsenkirchen wechselt, hat Schalke dem Spieler ein bisher einmaliges Angebot unterbreitet.

Auch interessant: Später Neuzugang ist da! FC Schalke 04 macht Deal offiziell

Und zwar hat Leonard bei Königsblau einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Der australische U19-Nationalspieler ist der einzige Profi im Kader des FC Schalke 04, der so lange an den Verein gebunden. Diese Entscheidung beweist die Überzeugung, die man in der Chefetage des S04 von Leonard zu haben scheint.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leonard braucht Eingewöhnungszeit

Allerdings weiß man beim FC Schalke 04 auch, dass der Innenverteidiger keine Soforthilfe für die Mannschaft von Miron Muslic ist. Stattdessen dürfte Leonard vorerst für den Spielbetrieb der U23 eingeplant sein und parallel dazu im Training der Profis an das für ihn neue Niveau herangeführt werden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Auf Schalke dürfte man darauf hoffen, dass sich der Fünfjahresvertrag für Leonard in Zukunft bezahlt macht. Kann der Youngster sein Potenzial auch nur ansatzweise erfüllen, dürfte der FC Schalke 04 hier ein echtes Schnäppchen gelandet haben.