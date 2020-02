FC Schalke 04: Emotionale Nastasic-Ansprache an die Fans – dann schaltet ER sich ein

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 erlebte am Samstag im Topspiel einen Abend zum Vergessen. Torwart-Patzer, Fehler in der Defensivarbeit, lahmender Angriff und am Ende eine 0:5-Packung – das hatten die Königsblauen sich deutlich anders vorgestellt.

Immerhin: Nach Abpfiff kam es in der Arena auf Schalke zu besonders emotionalen Szenen. Trotz der heftigen Pleite, die das fünfte sieglose Spiel in Serie bedeutete, feuerten die Fans auf der Nordkurve die Schalker Spieler lautstark an.

FC Schalke 04: Nastasic wendet sich an die Fans

Einer war von diesem ungewöhnlichen Moment ganz besonders berührt: Matija Nastasic. Der Innenverteidiger des FC Schalke bedankte sich bei Instagram mit rührenden Worten für den bedingungslosen Support der treuen Anhänger.

„Wir alle wissen, dass es gestern keine gute Leistung von uns war“, gab Nastasic zu: „Auch in schweren Phasen steht ihr immer hinter uns. Danke Schalker!“

Den Fans versprach der 26-Jährige: „Zusammen werden wir im nächsten Spiel alles für drei Punkte geben.“

-----------------

Sport-Top-News:

-----------------

„Starke Worte“

Kaum hatte Nastasic die emotionalen Worte veröffentlicht, gab es von den Schalker Fans haufenweise Zuspruch. „Starke Worte“, kommentierte ein Fan: „Man merkt, wie du Schalke lebst – mit allem, was dazu gehört.“

Eine andere Anhängerin schrieb: „So soll es doch sein. Wir sind eine Familie. Wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Kopf hoch, Mati! Und weiter kämpfen.“

+++ Bundesliga: Schalke-Fans zerfleischen sich nach Leipzig-Pleite – aus DIESEM Grund: „Meine Fresse“ ++ „Das Asozialste“ ++ „Der letzte Rotz“ +++

Naldo: „Alles wird wieder gut, mein Freund“

Und auch ein alter Bekannter schaltete sich sofort ein. Naldo, der ehemalige Teamkollege von Nastasic bei Schalke, kommentierte: „Kopf hoch! Alles wird wieder gut, mein Freund. Glück auf!“

Wir haben weitere Fan-Reaktionen auf die bewegenden Worte von Nastasic gesammelt: