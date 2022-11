FC Schalke 04: Leihspieler erlebt Absturz – kann er sich davon erholen?

Vor wenigen Wochen war Marvin Pieringer beim SC Paderborn noch der Mann der Stunde. Vier Tore im Pokal und elf Scorerpunkte in damals zehn Spielen in der 2. Bundesliga brachten den Leihspieler des FC Schalke 04 sogar auf einen Top-Platz der Scorer-Liste im deutschen Unterhaus.

Seitdem erlebte der 23-Jährige einen tiefen Absturz. Nun stellt sich die Frage: Kann sich der Leihspieler des FC Schalke 04 von seiner sportlichen Talfahrt erholen?

FC Schalke 04: Pieringer erlebt Absturz

Die Saison startete herausragend für Marvin Pieringer beim SC Paderborn. Der vom FC Schalke ausgeliehene Spieler startete mit einem Viererpack und einer Torvorlage im DFB-Pokal in seine Zeit bei den Ostwestfalen. Bis zum 14. Spieltag der diesjährigen Zweitliga-Saison erzielte der 23-Jährige dann weitere sieben Tore und legte noch fünf Treffer auf. Auch im Pokal-Wettbewerb kam noch eine weitere Vorlage hinzu.

Seit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV läuft es für Pieringer allerdings überhaupt nicht mehr. In den letzten drei Spielen lieferte der Leihspieler keine einzige Torbeteiligung mehr und rutschte mit den Paderbornern sogar vom ersten auf den sechsten Tabellenplatz ab. Zu allem Überfluss sah der Stürmer dann im letzten Spiel seines Klubs vor der WM-Winterpause gegen den 1. FC Nürnberg auch noch die gelb-rote-Karte. In der nächsten Partie gegen Mitaufstiegsaspirant Hannover 96 wird der Leihspieler der Königsblauen also fehlen.

FC Schalke 04: Erholt sich Pieringer von seinem Absturz?

Nun stellt sich die Frage, wie der Leihspieler nach dem Jahreswechsel mit seinen zuletzt erlebten Rückschlägen umgehen wird. Wenn der 23-Jährige noch eine langfristige Zukunft beim FC Schalke oder in der Bundesliga haben möchte, wird er schnell den Turn-Around schaffen müssen. Genügend Spiele bleiben dem Mittelstürmer dafür noch in der zweiten Saisonhälfte, viel Zeit sollte er sich dann allerdings nicht mehr lassen, zumal auch sein Klub auf seine Dienste baut. Eine frühzeitige Rückkehr zum FC Schalke scheint nun allerdings wieder in weitere Ferne gerückt zu sein.

Mehr News:

Marvin Pieringer spielt seit diesem Sommer für den Klub aus Ostwestfalen. Der 23-Jährige ist vom FC Schalke 04 an die Paderborner ausgeliehen und soll im nächsten Sommer wieder nach Gelsenkirchen zurückkehren. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2024.