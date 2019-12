FC Schalke 04: Leihe vor Abschluss – dieser Stürmer geht zum Liga-Rivalen

Gelsenkirchen. In der Bundesliga blieb Steven Skrzybski in dieser Saison beim FC Schalke 04 ohne einen Einsatz!

Jetzt sucht der Schalke-Angreifer offenbar eine neue Chance. Und soll sie laut „Bild“ bei Fortuna Düsseldorf gefunden haben. Demnach steht ein Leihgeschäft kurz vor dem Abschluss.

FC Schalke 04: Skrzybski vor Leihe nach Düsseldorf

Die Fortuna war nicht der einzige Interessent am 27-jährigen Offensivmann des FC Schalke 04. Auch Ex-Klub Union Berlin und die Zweitliga-Spitzenteams Hamburger SV und Arminia Bielefeld sollen am flinken Flügelflitzer interessiert gewesen sein.

Doch Skrzybski zieht es laut „Bild“ zur Fortuna. Hier hatte Friedhelm Funkel Anfang der Woche seinen Vertrag bis 2021 verlängert - vorausgesetzt es klappt mit dem Klassenerhalt.

Nur ein Einsatz im DFB-Pokal

Steven Skrzybski war im Sommer 2018 für 3,2 Millionen Euro von Union Berlin nach Schalke gewechselt. Trotz wiederholtem Verletzungspech kam er in seiner ersten Saison auf zwölf Bundesliga-Einsätze und drei Tore. Auch in der Champions League kam der 27-Jährige viermal zum Einsatz.

In dieser Saison sollten bislang keine weiteren folgen. Einzig im DFB-Pokal gegen Drochtersen/Assel kam er zum Einsatz und erzielte ein Tor. Viermal musste Skrzybski sogar in der zweiten Schalker Mannschaft in der Regionalliga West ran.

Im neuen Jahr soll er dann mithelfen, die Fortuna in Liga eins zu halten. (ms)