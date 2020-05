FC Schalke 04: Legende rechnet nach Derby-Pleite ab: „Ich schäme mich!“

Gelsenkirchen. 0:4 im Derby - die Laune bei Schalke 04 ist im Keller!

Besonders bei einer Schalker Legende sorgte der blutlose Auftritt für ordentlich Enttäuschung. Thorsten Legat (51) rechnete in seinem Podcast „Legat & Pick – Die Spieltags-Stammtischer“ mit dem königsblauen Team ab. Vor allem zwei Akteure bekamen es ordentlich ab.

FC Schalke 04: Legat ledert gegen David Wagner

„Einige Spieler gingen beim 0:4 auf Beinschuss. Ich habe mir nur gedacht, ist das ein Derby oder ein U19-Spiel Dortmund gegen Schalke? Das war unterste Schublade und ich habe mich geärgert, wie die Einstellung der gesamten Mannschaft war und über die Aussage von David Wagner, dass er mit der Kulisse haderte. Das ist amateurhaft, das ist keine Einstellung und einfach deprimierend“, hadert Legat und schießt noch hinter: „Ich schäme mich für Schalke 04.“

+++ FC Schalke 04: Öffnet der Club jetzt die Tür für Investoren? +++

„Ahnungslos, schwerfällig, orientierungslos“

Einmal in Fahrt, legte Legat nach: „Schalke ist ahnungslos rumgelaufen, schwerfällig, orientierungslos“. Die Niederlage hätte laut dem Ex-Bundesliga-Profi, der auf Schalke seine Karriere 2001 beendet hatte, sogar noch höher ausfallen können.

+++ FC Schalke 04: Muss Ozan Kabak beim Verpassen der Europa League gehen? +++

Schalke 04: 5 Fakten, die du über die Veltins-Arena noch nicht wusstest Schalke 04: 5 Fakten, die du über die Veltins-Arena noch nicht wusstest

Im Zentrum seiner Kritik standen Trainer David Wagner und Keeper Markus Schubert. Teamgeist und Zusammenhalt habe Legat vermisst und mit Blick auf Wagner merkt er an: „Da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich weiß nicht, was Wagner die letzten Wochen und Monate gemacht hat. Ich dachte am Anfang wirklich, da kommt einer aus England, der bringt alles mit, diesen Kampfgeist – davon ist nichts mehr zu sehen. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Nicht, dass Schalke noch aus dem internationalen Bereich fällt.“

Markus Schubert erwischte im Derby einen schwarzen Tag. Foto: imago images / Poolfoto

Legat über Schubert: „Dieser Torwart ist nicht bundesligatauglich“

Das Wagner sich nach dem Abschied Alexander Nübels Richtung Bayern im Sommer auf Markus Schubert als Nummer eins festgelegt hat, kann Legat nicht verstehen. Nübel sei ein „genialer Keeper“. Sein hartes Urteil über Schubert: „Dieser Torwart ist nicht bundesligatauglich.“ (ms)