Gerald Asamoah appeliert nach der Derby-Pleite an die Mannschaft des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Legende Asamoah macht nach Derby-Pleite diese deutliche Ansage an die Mannschaft

Gelsenkirchen. Die schlimmste Krise in der Geschichte des FC Schalke 04 hält an. Längst wurden aus schweren Tagen harte Monate. Das verlorene Derby ist dabei nur ein neuer in einer langen Reihe von Tiefpunkten.

S04-Legende Gerald Asamoah wendet sich jetzt mit einem dringenden Appell an die Mannschaft.

FC Schalke 04: Asamoah hat dringendem Appell an die Mannschaft

Die Vereinslegende, die sich auch mit ihrem Kampfgeist in die Herzen vieler Fans gespielt hat, spricht offen über eigene Erfahrungen mit Derby-Niederlagen. So habe er nach verlorenen Spielen gegen Dortmund häufig das Gefühl gehabt, „andere enttäuscht zu haben“.

Im April des vergangenen Jahres konnte Asamoah als Interims-Co-Trainer noch den 4:2-Sieg der Schalker in Dortmund bejubeln. Foto: imago images / Sven Simon

„Ich habe alles hinterfragt - allen voran meine eigene Leistung, aber auch den Zustand innerhalb der Mannschaft“, schreibt Asamoah in einer „Kicker“-Kolumne. Diese Selbstreflexion wünsche er sich auch von den aktuellen Schalke-Profis.

Er appelliert, dass sich die heutige Spieler-Generation „ständig und kritisch hinterfragt. Vor allem in extrem schwierigen Zeiten wie diesen.“ Man müsse sich auf Grundtugenden wie Leidenschaft und Zusammenhalt besinnen.

Beim Blick in die nahe Zukunft lauert aus Asamoahs Sicht vor allem im Bundesliga-Spielplan eine große Gefahr. „Auf keinen Fall darf man nun denken, dass es in nächster Zeit automatisch besser wird, nur weil die Gegner in den kommenden drei Spielen nicht mehr Bayern, Leipzig und Dortmund heißen, sondern Stuttgart, Mainz und Wolfsburg.“

Klar ist: Schalke muss in diesen Spielen endlich Siege einfahren. Bislang steht nach fünf Partien nur ein einziger Punkt zu Buche, was Tabellenplatz 17 für die Knappen bedeutet. (the)