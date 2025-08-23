Plötzlich ist beim FC Schalke 04 von einem irren Comeback die Rede! Kehrt ER zurück?

In wenigen Tagen schließt das Transferfenster für die Vereine aus Deutschland. Beim FC Schalke 04, da sind sich die Fans einig, muss in der Offensive eigentlich noch was passieren – vor allem, wenn Moussa Sylla doch noch wechseln sollte. Sport-Vorstand Frank Baumann beobachtet den Markt daher ganz genau.

Und plötzlich geistert tatsächlich der Name eines Stürmers umher, noch dazu einer, der dem FC Schalke 04 bestens bekannt ist. Ahmed Kutucu soll laut Berichten aus der Türkei ein Thema bei den Knappen sein! Kommt es wirklich zur spektakulären Rückkehr?

FC Schalke 04 an Kutucu dran?

Das jedenfalls berichtet der türkische Fernsehsender „Sky Spor“. Demnach plane Kutucus aktueller Verein Galatasary Istanbul nicht mehr mit dem Angreifer. In den ersten beiden Saisonspielen der türkischen Liga kam der 25-Jährige schon nicht mehr zum Einsatz.

Was also könnte der Ausweg sein? Laut des Berichts interessiere sich der deutsche Zweitligist sehr für die Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers. Demnach solle gar schon ein Angebot des FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) vorliegen.

Wie wahrscheinlich diese Hammer-Rückkehr allerdings ist, bleibt abzuwarten. „Sky“-Reporter Dirk große Schlarmann dämmte die Gerüchte beispielsweise schnell ein. Zwar soll ein möglicher Sylla-Kandidat Schalke-Vergangenheit haben. Um Kutucu solle es sich dabei aber explizit nicht handeln. Noch dazu könnte Schalke wohl auch nicht mal ansatzweise die Ablösesumme stemmen, die Gala im Winter für Kutucu bezahlt hat.

Erst nach Schalke 04 lief es gut

In einer Phase, in der es nur wenige Talente aus der Knappenschmiede nach ganz oben schaffte, war Kutucu einst großer Hoffnungsträger beim FC Schalke 04. In Gelsenkirchen geboren, durchlief er bei S04 sämtliche Jugendmannschaften der Knappen. Im Dezember 2018 feierte er unter Domenico Tedesco sein Profidebüt – in der Champions League! Doch spätestens in der Abstiegssaison 20/21 geriet Kutucu aufs Abstellgleis.

Doch der große Durchbruch gelang erst einige Jahre später in der Türkei. Für Eyüpspor erzielte der Angreifer 22 Tore in 39 Ligaspielen. Im Winter 2025 veranlasste Galatasaray Istanbul das, Kutucu für sechs Millionen Euro zu holen. Doch weil ihm anschließend nur noch zwei mickrige Tore gelangen, will der Klub ihm nach einem halben Jahr wohl schon wieder loswerden.