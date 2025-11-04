Mega-News für den FC Schalke 04! Miron Muslic kann endlich durchatmen

Nach fünf Siegen in Folge hat die Saison des FC Schalke 04 wieder einen kleinen Knick erhalten. Erst das DFB-Pokal-Aus gegen den SV Darmstadt (0:4) und dann die Liga-Niederlage gegen den Karlsruher SC (1:2) – eine bittere Woche für das Team von Miron Muslic.



Gegen die SV Elversberg soll es am Samstag (13.00 Uhr) aber wieder anders kommen. Der FC Schalke 04 möchte wieder angreifen – und kann jetzt sogar einmal kräftig durchatmen.

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04

Gegen den Karlsruher SC war die Verletzungsliste noch lang – wohl auch ein entscheidender Grund für die Pleite. Neun (!) Ausfälle waren es insgesamt: Timo Becker, Tomas Kalas, Christopher Antwi-Adjei, Christian Gomis, Zaid Tchibara, Emil Höjlund, Bryan Lasme, Jannik Bachmann und Hasan Kurucay.

+++ Leroy Sane spricht plötzlich über Hammer-Rückkehr auf Schalke – „Wäre spannend“ +++

Zumindest beim letztgenannten kann sich Miron Muslic wieder freuen. Am Dienstag (04. November) war Kurucay nach seiner Erkrankung vor dem KSC-Spiel wieder Teil des Trainings. Eine wichtige Rückkehr für den FC Schalke 04! Der Neuzugang aus diesem Sommer ist nicht nur in der Verteidigung eine Bank für S04, sondern bei Standardsituationen auch vorne gefährlich – immerhin kommt Kurucay schon auf zwei Saisontore.

Kann Muslic bald wieder aus den Vollen schöpfen?

Das war es aber noch nicht mit den positiven Nachrichten. Wie der FC Schalke 04 selbst mitteilt, konnten Jannik Bachmann und Finn Porath wieder mit dem Individualtraining starten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte in dieser Woche eine Rückkehr ins Mannschaftstraining erfolgen. Für Katic hieß es ebenfalls nur Einzeltraining – der Grund dafür war aber lediglich eine Belastungssteuerung.

Hier mehr News für dich:

Auch Bryan Lasme war am Dienstag wieder auf dem Platz zu sehen – für ihn standen aber zunächst nur Sprintübungen an. Gute Nachrichten für den FC Schalke 04 – langsam, aber sicher kann Muslic wieder aus dem Vollen schöpfen, mit der Hoffnung, auch schon gegen Elversberg einige Rückkehrer einsetzen zu können.