FC Schalke 04: Brutaler Absturz – S04 schaut genau hin

Nach der zweiten Pleite in Serie könnten beim FC Schalke 04 schon bald wieder die Alarmglocken läuten. Das 0:1 bei Spitzenreiter Köln lässt den Revierklub wieder etwas näher an die Abstiegsränge heranrücken – auch wenn der Vorsprung noch immer sechs Punkte beträgt.

Königsblau dürfte in den kommenden Spielen also gut daran gelegen sein, nach der jüngsten Punkteflaute wieder Siege einzufahren. Schon am kommenden Wochenende könnte der FC Schalke 04 nun vom brutalen Absturz eines Konkurrenten profitieren – dieser S04-Gegner steckt in einer echten Krise!

FC Schalke 04: Karlsruhe im Abwärtstrend

Zum Abschluss der abgelaufenen Hinrunde deutete vieles daran hin, dass der Karlsruher SC in dieser Saison im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden könnte. Nach 17 Spieltagen rangierte der KSC auf Tabellenplatz zwei, zeigte unter Trainer Christian Eichner starke Leistungen. Doch die Erfolgswelle sollte abbrechen.

Seit dem 2:1-Auswärtssieg in Paderborn vom 21. Dezember haben die Karlsruher kein einziges Pflichtspiel mehr gewonnen. Nachdem es in 2025 gegen Nürnberg und Düsseldorf zunächst zwei Niederlagen setzte und auch in Elversberg nur ein 2:2-Unentschieden heraussprang, markiert die jüngste 0:2-Heimpleite gegen Kellerkind Braunschweig den nächsten Höhepunkt eines echten KSC-Formtiefs. In der Tabelle ist man so auf Rang zehn abgerutscht, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt schon jetzt acht Punkte.

Zivzivadze-Abgang als Genickbruch?

Verantwortlich für diesen krassen Negativtrend dürfte vor allem der Winterverkauf von Budu Zivzivadze sein. Der Verkauf des Top-Stürmers dürfte dem Verein zwar eine Ablöse in Millionenhöhe eingespielt haben, allerdings gingen dem KSC so auch ganze 19 Scorerpunkte in dieser Saison flöten. Ein Abgang, den Karlsruhe bisher nicht kompensieren konnte.

Dieser Umstand dürfte Schalke 04 mit Sicherheit entgegenkommen. Ein KSC in seiner aktuellen Verfassung könnte für Königsblau schon fast zum Aufbaugegner werden – und S04 im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt drei wichtige Punkte bescheren.