FC Schalke 04: ER kritisiert den Umgang mit Nübel – „Selbst eine Baustelle aufgemacht“

Gegen den FC Schalke 04 regt sich Kritik am Umgang mit Alexander Nübel.

Der bevorstehende Wechsel von Alexander Nübel sorgte beim FC Schalke 04 für großes Aufsehen und viele Diskussionen.

Nübel flog zwischenzeitlich aus dem Tor des FC Schalke 04, aktuell ist er wieder gesetzt. Dieser Zick-Zack-Kurs des Vereins mit dem Torwart bringt dem Verein jetzt harsche Kritik ein.

FC Schalke 04: Beide Torhüter geschwächt

Am Donnerstag diskutierte der „Doppelpass (Sport1)“ über die englische Woche in der Fußball-Bundesliga und kam dabei unweigerlich auch auf die Krise des FC Schalke 04 zu sprechen. Das die Knappen seit 14 Spielen sieglos sind lässt sich natürlich nicht an einem Faktor festmachen.

Neben dem Verletzungspech gibt es auch eigens gelegte Störfeuer innerhalb des Vereins, wie zum Beispiel die Torwart-Posse um Alexander Nübel. Das findet zumindest Steffan Effenberg so und geht mit den Schalkern hart ins Gericht.

Steffan Effenberg ist für seine deutlichen Worte bekannt. Foto: imago images/Revierfoto

„Schalke hat sich mit dem Torwart-Wechsel auch selber Baustellen aufgemacht“, findet Effenberg. „Erst Nübel, dann Schubert, dann wieder Nübel – das hat ihnen mit Sicherheit nicht gut getan“, kritisiert der 51-Jährige.

Zur Erinnerung: Nübel war als Kapitän und Stammtorwart in die Saison gegangen. Nachdem der Wechsel zum FC Bayern München bekannt wurde, wurde Schubert die Nummer eins. Nach einer Verletzung und wackeligen Leistungen, entschied sich David Wagner dann aber wieder dazu, Nübel spielen zu lassen.

+++ FC Schalke 04: Neuer Torwart für S04! Wird er der Nübel-Nachfolger? +++

Ohne Erfolg, wie sich zeigte. Stattdessen wirkten sowohl Nübel als auch Schubert eher verunsichert. So habe man am Ende eigentlich nur beide Torhüter geschwächt, findet die Runde. Das sei sicherlich auch ein Faktor in der historischen Sieglos-Serie.

Schalkes Kapitän-„Problem“

Ein weiterer Punkt der Effenberg sauer aufstößt, ist die Tatsache wie auf Schalke seit Jahren mit den Kapitänen umgegangen wird. „Du machst Nübel zum Kapitän. Damit ist er Führungspersönlichkeit und ein ganz wichtiger Kopf des Vereins – und der wird dann rasiert“, so „Effe“.

Ein Problem, welches in den letzten Jahren auf Schalke zum Normalfall geworden ist. Vor Nübel traf das auch schon die Kapitäne Benedikt Höwedes und Ralf Fährmann. Beide wurden im Amt abgesägt und wechselten anschließend den Verein. (mh)