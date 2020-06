FC Schalke 04: Ex-Bundesliga-Star gießt einen Kübel Spott über dem S04 aus – „Zurzeit ist es …“

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So ergeht es auch dem FC Schalke 04, der gegen den VfL Wolfsburg gehörig unter die Räder kam.

15 Spiele ohne Sieg, kaum Gefahr nach vorne – für Kritiker und Experten ist der FC Schalke 04 momentan ein gefundenes Fressen. Ein ehemaliger Bundesliga-Star äußerte sich jetzt richtig fies.

FC Schalke 04: Sommer besser als Schalkes Feldspieler?

Es war eine ordentlich Abreibung, die die Schalker am Wochenende von den Wölfen verpasst bekamen. Mit 1:4 gingen die Knappen baden. Erneut fehlte es an allen Ecken und Enden. Keine Torgefahr, kein Kampfgeist und hinten lief es in dieser Partie auch nicht besser.

Danach hagelte es mal wieder Kritik von allen Seiten. Welche öffentliche Wahrnehmung die Spieler und der Klub momentan genießen, zeigt sich in der höhnischen Aussage des ehemaligen Bundesliga-Profis Rafael van der Vaart.

Ist Yann Sommer besser als die Schalker? Foto: imago images/Bernd Feil/M.i.S.

Bei „Sky“ äußerte sich der frühere Hamburger-SV-Profi zu den Qualitäten des aktuellen Schalke-Kaders: „Also Gladbach hat einen Torwart, der mit dem Fuß besser ist als viele Spieler von Schalke. Das war kein Spaß, dass glaube ich wirklich. Also zurzeit ist es wirklich kein Genuss, Schalke spielen zu sehen“, erklärte van der Vaart.

Bitte? Yann Sommer mit besseren fußballerischen Fähigkeiten als die Feldspieler der Schalker? Aktuell würden van der Vaart dabei wahrscheinlich sogar nur wenige Anhänger der Königsblauen widersprechen.

Seit Wochen gleicht das Schalker Spiel einem Krampf. Von Leidenschaft oder fußballerischer Kreativität ist eher selten was zu sehen. Während Schalke sich aus dem europäischen Rennen verabschiedet hat, spielen Gladbach und Sommer noch um die Champions League mit

Fans sehnen Saisonende herbei

Am kommenden Wochenende hat das Leid dann vorerst ein Ende. Mit dem 34. Spieltag steht die letzte Partie in dieser verkorksten Rückrunde für die Knappen an. Auf Schalke wird sich in der Sommerpause sicherlich einiges tun müssen.

Wie groß ein Umbruch im Kader ausfällt, lässt sich bisher nicht sagen. Durch die finanzielle Lage gilt es als unwahrscheinlich, dass Schalke große Transfersummen stemmen kann. (mh)