FC Schalke 04 tief in der Krise: Jetzt muss sich der Klub auch noch DAS gefallen lassen

Gelsenkirchen. Wie soll sich der FC Schalke 04 noch vor dem Abstieg retten? Nach dem 25. sieglosen Ligaspiel in Folge finden immer weniger Fans Gründe dafür, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Ausgerechnet in dieser tiefen Krise muss sich der S04 jetzt auch noch eine schmerzhafte Stichelei gefallen lassen – von einer offiziellen Behörde in Nordrhein-Westfalen.

FC Schalke 04: NRW-Behörde stichelt gegen Revierklub

Noch bevor die Schalker gegen Borussia Mönchengladbach die nächste deutliche Niederlage einstecken mussten, machte das nordrhein-westfälische Justizministerium Werbung in eigener Sache – mit einem klaren Seitenhieb gegen Königsblau.

+++ Klare Ansage! Schalke-Boss Schneider wehrt sich gegen DIESEN Gedanken +++

Bei einer Justiz-Auktion versteigert das Ministerium eine blau-weiße Jacke der Marke „Reebok“. Um die Auktion zu bewerben, schrieb das JM NRW auf Twitter: „Langsam entledigen sich die Menschen im Ruhrgebiet ihrer blau-weißen Kleidung. Wir hoffen trotzdem auf Abnehmer in der Justiz-Auktion.“

Langsam entledigen sich die Menschen im Ruhrgebiet ihrer blau-weißen Kleidung. Wir hoffen trotzdem auf Abnehmer in der #JustizAuktion 🤷‍♀️https://t.co/lezp1HJwtp pic.twitter.com/Qk8sv8q3Rp — Ministerium der Justiz NRW (@JM_NRW) November 28, 2020

Nicht jeder S04-Fan scheint die kleine Stichelei gelassen hinnehmen zu können. So antwortete ein Nutzer unter dem Post etwa: „Mal ganz ehrlich - haben sie es so nötig, Likes zu bekommen, dass sie einen in die Schieflage geratenen Fußballverein als Zielscheibe nutzen? Traurig.“

Der Großteil der blau-weißen Anhängerschaft dürfte sich an dem kleinen Spaß des Ministeriums allerdings weniger stören. In den turbulenten Tagen bei dem Revierklub ist er schließlich nicht viel mehr als eine kleine Randnotiz.

---------------

S04-Top-News:

---------------

Kurios: Wer tatsächlich Interesse an der Jacke hat und bei Auktionsende der Höchstbietende ist, kann sie in Schweinfurt in Bayern abholen. Gegen den 1. FC Schweinfurt gelang dem S04 der bisher einzige Saisonsieg. In der ersten Runde des DFB-Pokals zu Beginn des Monats triumphierten die Schalker mit 4:1. Für eine Kehrtwende in der Krise hatte das nicht gesorgt.

(the)