FC Schalke 04: Emotionale Botschaft! DAS sagt Mascarell zur S04-Krise

Gelsenkirchen. Elf Spiele sieglos, seit dem Restart ohne Punkt – der FC Schalke 04 ist auf rasanter Talfahrt. Doch wie herauskommen aus dem Loch?

Große Hoffnungen setzen viele Fans in die Rückkehr von Omar Mascarell. Als tragende Säule im Spiel fehlt der Spanier dem FC Schalke 04 ebenso wie als Kapitän. Ein Sehnenabriss an den Adduktoren bremst ihn seit Februar aus.

FC Schalke 04: Omar Mascarell sendet Kampfansage an die S04-Fans

Bald soll Mascarell sein Comeback geben – und macht schon jetzt mit einer Kampfansage auf sich aufmerksam. Bei Twitter sendet der 27-Jährige eine emotionale Botschaft an die Schalke-Fans.

Kein einfacher Moment für uns als Mannschaft und natürlich auch nicht für Euch,unsere Fans!Aber wir geben nicht auf und versuchen am Sonntag den Bock endlich umzustoßen. Wir sind Schalker und gerade in dieser Situation hilft nur kämpfen und beißen.GEmeinsam schaffen wir das!S04💙 pic.twitter.com/8xJ9CpA6mC — Omar Mascarell (@Omarmascarell39) June 1, 2020

„Kein einfacher Moment für uns als Mannschaft und natürlich auch nicht für Euch, unsere Fans“, so Mascarell. „Aber wir geben nicht auf und versuchen am Sonntag den Bock endlich umzustoßen. Wir sind Schalker und gerade in dieser Situation hilft nur kämpfen und beißen. GEmeinsam schaffen wir das!“

--------------------

Mehr Schalke-News:

FC Schalke 04: Krisen-Hammer! Der Vorstand geht jetzt diesen drastischen Schritt – für IHN ist es das Aus

FC Schalke 04: Nübel-Leihe? Klartext vom Bayern-Vorstand – „Das ist ...“

FC Schalke 04: Ärger für McKennie wegen Trauerflor-Botschaft – jetzt gibt der DFB bekannt, dass...

--------------------

Die aufkommende Kritik an Trainer David Wagner kann Mascarell nicht nachvollziehen. Der „Sport Bild“ sagte er kürzlich: „Unsere aktuell schwierige Situation liegt nicht am Trainer, wir als Mannschaft sind gefordert.“

Fehlt beim FC Schalke 04 als Antreiber und Kapitän: Omar Mascarell. Foto: imago images/Jan Huebner

>> FC Schalke 04: Nächste krasse Torwart-Wende? Jetzt sickert durch, dass...

S04 fehlt Erfolgserlebnis – und Omar Mascarell

Der Bock soll am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin umgestoßen werden – ein Erfolgserlebnis in Form eines Sieges könnte beim FC Schalke 04 für große Erleichterung sorgen und die derzeit heftige Spannung in und um den Bundesligisten etwas mildern.

+++ FC Schalke 04: Diese Szene bringt Wagner auf die Palme – „Wahnsinnig!“ +++

Dass Omar Mascarell in Berlin schon wieder angreifen kann, ist unwahrscheinlich. Ehrgeizig arbeitet der Spanier aber daran, in einem der vier folgenden, letzten Saisonspiele noch einmal für den S04 auf dem Platz stehen zu können.