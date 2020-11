FC Schalke 04: Matthäus zerlegt S04 – „Nicht bundesligatauglich“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Die Krise des FC Schalke 04 hat auch nach dem Trainerwechsel kein Ende genommen. Im absoluten Kellerduell gelang Königsblau schon wieder kein Befreiungsschlag.

Von Sky-Experte Lothar Matthäus gibt es nach dem siebten Spieltag für den FC Schalke 04 die volle Breitseite. Er spricht S04 sogar die Bundesligatauglichkeit ab.

FC Schalke 04: Matthäus kritisiert Schalke scharf

Auch beim FSV Mainz 05 konnte der FC Schalke seinen Abwärtstrend nicht stoppen. Am Ende reichte es nur zu einem Zähler. Nach doppeltem Elfmeter-Rückstand dürfte sich Schalke noch glücklich schätzen nicht als Verlierer vom Platz gegangen zu sein.

Im Fußball-Talk „Sky90“ lederte Lothar Matthäus nun gegen Königsblau: „Sie wissen, wie schwer es wird, die Liga zu halten. Sie stehen nicht als Mannschaft auf dem Platz. Es fehlt an allen Ecken und Enden.“

Matthäus haute knallhart auf den Tisch: Seiner Meinung nach seien manche Schalker Spieler schlicht „nicht bundesligatauglich“, so der Sky-Experte, der Probleme auf „einigen Positionen“ sieht.

Aber nicht nur in der aktuellen Mannschaft stecken die Probleme: „Die Fehler sind nicht in der Gegenwart gemacht worden, sondern in der Vergangenheit“, kritisierte Matthäus und spielte damit auf die Zusammenstellung des Kaders und zu hoch dotierte Verträge an.

DIESEN Rat hat Lothar Matthäus

Nicht in den Kram passte ihm auch der erneute Torwartwechsel. Nach dem im Pokal Fährmann zwischen den Pfosten stand, spielte in Mainz wieder Rönnow. „Das sind Unruhen, die du gerade nicht brauchst“, sagte Matthäus. Schalkes Problem sei, dass es „keine Hierarchie in der Mannschaft“ und „keinen Leader“ bei Schalke gibt.

Einen Rat für den Schalke-Coach hatte Lothar Matthäus aber auch: „Manuel Baum muss die 14, 15 Spieler finden, denen er vertraut“, so der Weltmeister. Dieses Rezept hätte auch Hansi Flick bei seinem Amtsantritt in München geholfen.

Den Königsblauen bleiben nun zwei Wochen Zeit, um an den wichtigsten Stellschrauben zu drehen. Dann empfängt der FC Schalke 04 den VfL Wolfsburg. (fs)