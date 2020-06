FC Schalke 04: Großer Krisen-Hammer schockt Fans! Der Vorstand geht jetzt diesen drastischen Schritt – für IHN ist es das Aus

Der FC Schalke 04 steckt mitten in einer schweren Krise.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht aus seiner schlimmen Krise. Jetzt kündigt Sportvorstand Jochen Schneider erste Konsequenzen an.

Mit sofortiger Wirkung wurden alle Vertragsgespräche beim FC Schalke 04 gestoppt. Das bestätigte Schneider der „WAZ“.

FC Schalke 04: Schneider stoppt alle Vertragsgespräche

„Vertragsverlängerungen sind im Moment bei uns kein Thema. Wir sollten uns lieber auf die Leistungen konzentrieren“, so Jochen Schneider gegenüber der „WAZ“.

Jean-Clair Todibos Fehler brachte den FC Schalke 04 gegen Bremen auf die Verliererstraße. Foto: imago images / Poolfoto

Ein harter Schritt – besonders für drei Profis der Königsblauen. Die Kaufoption für Jean-Clair Todibo, der durch seinen Ballverlust der Sündenbock für die Heimniederlage gegen Bremen (0:1) wurde, ist abgelaufen. Ein Abschied ist damit praktisch besiegelt.

Schlecht sieht es auch für Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli aus. Beide sitzen auf auslaufenden Verträgen, haben noch immer die Hoffnung auf weitere Jahre auf Schalke. Nun scheint klar: Sie sind ab dem 1. Juli vertragslos und ablösefrei.

Benjamin Stambouli (l.) und Daniel Caligiuri haben auf Schalke offenbar keine Zukunft. Foto: imago images / DeFodi

„Wir werden einige notwendige Entscheidungen treffen müssen“, kündigt Schneider in der „WAZ“ weitere drastische Maßnahmen an.

Treffen die auch Trainer David Wagner?

David Wagners Beton-Taktik gescheitert

Der hat mit seiner nicht funktionierenden Beton-Taktik viele weitere Fürsprecher unter den Fans des FC Schalke 04 verloren. Auch nach der Niederlage gegen Werder Bremen, der vierten in Folge nach dem Bundesliga-Restart, stärkt Schneider ihm den Rücken.

Das ist der FC Schalke 04:

Gegründet am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke

Mitglieder: rund 160.000

Heimspiel-Stätte: Veltins-Arena

Deutscher Meister 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958

Deutscher Pokalsieger 1937, 1972, 2001, 2002, 2011

Trainer: David Wagner

Kann der S04-Coach die Talfahrt nicht stoppen, könnte sich auch das bis Saisonende ändern.

Wagner bei Fans in der Kritik

Bei den Fans ist Wagner längst nicht mehr unumstritten. Bleibt seine Spielweise sowohl unansehnlich als auch unerfolgreich, wie es in den vergangenen Wochen der Fall war, wächst der Druck auf den 48-Jährigen weiter.

Wann Jochen Schneider die Vertragsgespräche wieder aufnehmen will, erfährst du hier auf WAZ.de.

Schalke im Saison-Endspurt

In den verbleibenden Spielen will Schalke seinen Fans noch ein versöhnliches Saisonende bescheren. Schalke trifft noch auf Union Berlin (A), Bayer Leverkusen (H), Eintracht Frankfurt (A), den VfL Wolfsburg (A) und den SC Freiburg (A).

Gelingt S04 das kleine Europa-Wunder?

Fünf Punkte trennen den FC Schalke von den Europa-League-Rängen. In den ausstehenden Spielen müsste die Mannschaft von Trainer David Wagner schon eine 180-Grad-Wende vollziehen, um noch auf Platz 7 zu springen. Der 7. Platz wird in dieser Saison vermutlich für die Teilnahme an der Europa League reichen.

Schalkes Katastrophen-Rückrunde

Mit sieben Punkten aus den zwölf Rückrunden-Spielen und einer Tordifferenz von 5:25 ist Schalke das schlechteste Rückrunden-Team. Am Sonntag wollen die Königsblauen bei Union Berlin den Bock umstoßen.

Union kassiert viele Gegentore

Ein kleiner königsblauer Mutmacher: Kein Team kassierte in der Rückrunde so viele Gegentore wie Union (28). Ob der Schalker Tore-Knoten in Berlin endlich platzt?