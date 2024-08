Transfer-Hammer um Ex-Schalke-Star! Wechsel nach nur einem Jahr

Derzeit würden sich die meisten Fans des FC Schalke 04 wohl nichts sehnlicher wünschen als eine Rückkehr in die Bundesliga. Doch die bittere Realität zeigt, dass der Revierklub davon im Moment noch ein gutes Stück von entfernt ist.

Dabei ist es nur knapp mehr als ein Jahr her, als der FC Schalke 04 sein letztes Bundesligaspiel bestritt. Als der Abstieg in Leipzig besiegelt wurde, waren viele Spieler des S04 den Tränen nahe. Für einen von ihnen steht nun der nächste große Wechsel an!

FC Schalke 04: Krauß wechselt in die zweite englische Liga

Wie am Donnerstagabend (22. August) bekannt wurde, wechselt der ehemalige Schalker Tom Krauß auf Leihbasis vom FSV Mainz 05 zum englischen Zweitligisten Luton Town. Bei den Knappen spielte sich der bekennende Schalke-Fan vor allem durch seine emotionale Spielweise in die Herzen der Anhänger. Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 war jedoch schnell klar: Mit einer festen Verpflichtung der Leipzig-Leihgabe wird es nichts.

Auch interessant: FC Schalke 04: Transfer-Doppelschlag! Schalke lässt seine Fans komplett ausrasten

Stattdessen zog es den 23-Jährigen nach Mainz, wo er im vergangenen Jahr jedoch häufig nur als Joker agierte. Eine Rolle, mit der sich Krauß nicht anfreunden konnte, wie Mainz‘ Sportvorstand Christian Heidel bestätigt: „Tom wünscht sich noch mehr Spielzeit und kam deshalb mit der Bitte auf uns zu, für ein Jahr nach England gehen zu können. Dieser haben wir entsprochen“.

Krauß-Rückkehr nach Mainz nicht ausgeschlossen

Eine Rückkehr ehemaligen Jugendnationalspielers nach Mainz ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, wie der Mainzer Boss selbst andeutet: „Wir wünschen ihm für seine Zeit in Luton alles Gute und freuen uns auf seine Rückkehr im nächsten Sommer“. Bei den Rheinhessen scheint man also auch in Zukunft mit dem ehemaligen Schalker zu planen.

Beim Premier-League-Absteiger aus Luton kann Krauß nun auf jede Menge Spielzeit hoffen. Denn im englischen Unterhaus werden pro Saison ganze 46 Spieltage ausgetragen – dazu kommen noch zwei Pokalwettbewerbe. Nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Saisonspielen wollen die Engländer mit Krauß nun endlich Siege holen.