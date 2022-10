FC Schalke 04: Vorstand Knäbel mit deutlicher Ansage an Trainer Kramer – DAS muss jetzt passieren

Phase zwei der großen Bundesliga-Rückkehr beim FC Schalke 04. Nach sieben Spielen und sechs Punkten findet sich die Mannschaft von Trainer Frank Kramer in prognostizierten Tabellengefilden wieder.

Jetzt beginnt für den FC Schalke 04 eine ganz entscheidende Saisonphase. In den Wochen bis zur WM entscheidet sich, mit welchem Gefühl man in die Winterpause geht. Warum das so wichtig ist und was von Kramer jetzt gefordert ist, erklärt S04-Vorstand Peter Knäbel.

FC Schalke 04: Knäbel gibt die Marschroute vor

Beginnend mit der Partie gegen Augsburg stehen für die Knappen neun Pflichtspiele bis zur Winterpause an. „Diese Spiele haben eine große Bedeutung für uns“, legt Knäbel im Interview mit „Schalke-TV“ die Latte gleich mal hoch.

Er führt aus, dass sich in diesen Spielen entscheiden werde, mit welcher Ausgangsposition man in den Januar gehe. Bedeutet: Ist Schalke erfolgreich, kann man der Rückrunde entspannt entgegen blicken. Verliert man zu oft, muss Sportdirektor Rouven Schröder vielleicht noch mal nach neuem Personal suchen.

Trainer Kramer mit Vorstand Knäbel. Foto: IMAGO / Team 2

Ansage an Kramer und die Mannschaft

Es sei daher unabdingbar, in jedem Spiel 100 Prozent zu geben, macht Knäbel deutlich. Eine klare Ansage an die Spieler des FC Schalke 04, aber auch an Trainer Frank Kramer, der sich bei Misserfolgen als erstes verantworten muss.

Ging es in den ersten Saisonwochen noch um das Einbauen der vielen neuen Stars, muss Kramer jetzt die Entwicklung seiner Spieler vorantreiben. Einen Aspekt identifizierte er dabei bereits in der Länderspielpause. Nach eigenen Angaben ließ er jede Menge Abschlüsse und Präzision trainieren.

FC Schalke 04: Klares Ziel fürs Augsburg-Spiel

Gegen Augsburg fordert Knäbel einen Sieg – ohne Wenn und Aber. „Wir müssen zur Heimstärke finden. Das ist unser Stadion, das ist unsere Stadt“, wird er deutlich. Dass das allerdings nicht ganz leicht wird, zeigt die Tatsache, dass Augsburg zuletzt sogar Bayern München schlug.

Blau-Weiße Nachrichten:

FC Schalke 04: Karten-Chaos vor Augsburg-Spiel – jetzt hat der Klub eine wichtige Bitte an die Fans

Fans werden es ganz genau verfolgen – S04 gibt vor Augsburg-Spiel DIESES Versprechen

FC Schalke 04: Neuzugang am Boden – jetzt findet Kramer eindeutige Worte

Für die drei Punkte sei es von elementarer Wichtigkeit „gemeinsam und geschlossen“ aufzutreten. Die Erwartungen des Vorstands sind also klar. Jetzt müssen Frank Kramer und seine Mannschaft liefern.