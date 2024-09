FC Schalke 04: Aus dem Nichts – S04 gibt Wechsel bekannt

Das Transferfenster ist in Deutschland in der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits seit Freitagabend (30. August) geschlossen, die 3. Liga durfte aber noch bis Montagabend aktiv sein – und das waren sie offenbar auch. Ein Spieler des FC Schalke 04 wechselte kurz vor knapp noch in die 3. Liga.

Wie der FC Schalke 04 am Dienstagmittag offiziell bekannt gab, zieht es Soichiro Kozuki zum TSV 1860 München. Der Japaner war bis zuletzt an den polnischen Klub Gornik Zabrze ausgeliehen. Die Leihe bricht er nun für den Wechsel vorzeitig ab.

FC Schalke 04: Kozuki wechselt in die 3. Liga

Soichiro Kozuki galt beim FC Schalke 04 zwischenzeitlich zu den großen Entdeckungen. 2022 kam er aus der Oberliga vom 1. FC Düren zu Schalke II und spielte nur ein halbes Jahr später schon bei den Profis. Nachhaltig konnte er sich nach einer langen Verletzungspause dann aber nicht durchsetzen.

+++ FC Schalke 04: Nach Abgang plötzlich Stammspieler – S04 schaut bei Wiedersehen genau hin +++

Im Januar 2024 führte sein Weg schließlich nach Polen. Dem Podolski-Klub Gornik Zabreze schloss er sich per Leihe an. In der polnischen ersten Liga kam er zwar regelmäßig zum Einsatz, so richtig glücklich wurde er dort aber offenbar nie.

Endgültiger Abschied von S04

Deshalb hat er seine Leihe nun vorzeitig abgebrochen und wechselt in die 3. Liga. Sein Wechsel zum TSV 1860 München ist sein endgültiger Abschied vom FC Schalke 04. Damit geht das Märchen von Kozuki schnell wieder zu Ende.

Über die Inhalte des Transfervertrages haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Allerdings soll Kozuki laut Medienberichten einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben. Die Ablöse liege demnach im hohen fünfstelligen Bereich.

Das könnte dich auch interessieren:

„Wir wünschen Soichiro für seinen weiteren Weg sportlich und privat alles Gute. Er hat nach seinem Wechsel in unsere U23 eine gute Entwicklung genommen, die leider durch eine Verletzung gebremst wurde. Ich traue ihm zu, mit guten Leistungen in der 3. Liga beim TSV 1860 München auf sich aufmerksam zu machen”, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots.