FC Schalke 04: S04-Flirt Koffi Kouao wird zum Rätsel – Klub verschweigt seinen eigenen Spieler

Alle waren sich einig, alles war geklärt – dann platzte der Transfer von Koffi Kouao zum FC Schalke 04 doch noch. Noch am Deadline Day packte der Ivorer seine Sachen und reiste wieder ab.

Dinamo Zagreb bekam die Zusage, der FC Schalke 04 guckte in die Röhre. Doch dann folgte die nächste Wende. Kouao fiel durch den Medizincheck. Und es wird immer kurioser: Bei seinem Klub, dem FC Metz wird der Rechtsverteidiger seither mit keinem Wort mehr erwähnt.

FC Schalke 04: Koffi Kouao wird zum Rätsel

Es sind Geschichten, wie man sie selbst im wilden Fußball-Geschäft nur selten hört. Koffi Kouao war auf Schalke fest als Deadline-Day-Transfer eingeplant. Dann der Schock: Mittendrin brach der Ivorer den Medizincheck ab und ging. Dinamo Zagreb hatte in letzter Minute ein besseres Angebot abgegeben und den Zuschlag bekommen, den man eigentlich schon dem S04 zugesagt hatte.

Doch das war längst nicht das Ende eines irren Dramas. Während der FC Schalke 04 mit Brandon Soppy blitzschnell einen Ersatz aus dem Hut zauberte, wurde es für Koffi Kouao richtig bitter. In Zagreb angekommen, rasselte der Rechtsverteidiger durch den Medizincheck – mit einer Schock-Diagnose.

Erst S04-Absage, dann Medizincheck-Schock

Bei der sportmedizinischen Untersuchung in Kroatien wurde ein Knorpelschaden entdeckt. Wohl das Aus für den Winter-Transfer – und obendrein ein herber Karriere-Schlag für Kouao. Und der FC Metz? Der hat sich offenbar entschieden, das Thema komplett unter den Teppich zu kehren.

Auf keinem Kanal gab es vom Verein ein Wort zu dieser Personalie. Nicht über die Einigung mit dem FC Schalke 04, nicht über die Einigung mit Dinamo Zagreb, nicht über eine Rückkehr nach Metz und nicht einmal über die schwerwiegende Verletzung, die je nach Schwere das Saison-Aus für den 25-Jährigen bedeuten könnte.

FC Metz verliert kein Wort über Kouao

Auf der Pressekonferenz vor dem Kellerduell mit Schlusslicht Lorient erwähnte Trainer Laszlo Bölöni seinen Abwehrmann mit keinem Wort. Als am Sonntag das Heimspiel gegen Schlusslicht FC Lorient anstand, fehlte Koffi Kouao im Metz-Kader, ohne das der Verein eine Silbe darüber verlor.

Deshalb weiß nun niemand genau, wo der Profi eigentlich ist. Laut dem kroatischen Sportportal „Germanijak“ befindet er sich weiter in Zagreb und hofft, dass der Wechsel doch noch zustande kommt. In Kroatien hat das Transfer-Fenster noch bis zum 18. Februar geöffnet.

Er soll nun seinen Berater hinzugerufen haben, mit dessen Hilfe die Schwere der entdeckten Verletzung geklärt werden soll. Allerdings soll Zagreb bereits umdisponiert haben, will nun Fran Tudor vom polnischen Klub Rakow haben. Der FC Metz verfolgt all das schweigend. Und Koffi Kouao ist in Windeseile vom Neuzugang des FC Schalke 04 zu einem verrückten Rätsel geworden.