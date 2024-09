FC Schalke 04: Kurz nach Pleite gegen Köln – S04 verkündet bittere Nachricht

Die Länderspielpause beginnt für den FC Schalke 04 mit schlechten Nachrichten. Bei der 1:3-Pleite gegen den 1. FC Köln haben sich gleich zwei Spieler verletzt: Moussa Sylla und Ibrahima Cisse.

Für Moussa Sylla könnte die Verletzung bittere Auswirkungen haben. Der Stürmer des FC Schalke 04 wäre eigentlich in den kommenden Tagen zur Nationalmannschaft abgereist. Ob er trotzdem an den Länderspielen teilnimmt, ist noch offen.

FC Schalke 04: Sylla muss pausieren

Moussa Sylla zog sich gegen den 1. FC Köln eine Adduktorenzerrung zu. Das teilte der Klub am Montagmittag (2. September) offiziell mit. Bei der 1:3-Niederlage stand Sylla noch 90 Minuten auf dem Platz, konnte dabei aber kein Tor erzielen.

Eigentlich wäre er in den kommenden Tag mit Mali in der Qualifikation für den Afrika-Cup aktiv gewesen. Am 6. September ginge es gegen Mosambik, am 10. September trifft Mali auf Eswatini. Noch ist unklar, ob Sylla die Reise trotzdem antritt.

„Hinsichtlich seiner Nominierung für die Nationalmannschaft Malis haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 Kontakt mit dem Verband aufgenommen und über seine Verletzung informiert“, erklärte Königsblau lediglich in seiner Pressemitteilung. Eine Entscheidung ist offenbar noch nicht gefallen.

Auch Cisse angeschlagen

Neben Sylla muss aktuell auch Ibrahima Cisse pausieren. Er leidet nach dem Köln-Spiel unter muskulären Beschwerden im Oberschenkel und konnte deshalb am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren. Zudem fehlte Vitalie Becker mit Leistenproblemen.

Bittere Nachrichten gibt es auch von Ralf Fährmann. Der Keeper, der aktuell in der U23 trainiert, fällt mit einem Außenbandriss im Knie für längere Zeit aus.