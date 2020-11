FC Schalke 04: Youngster-Guru Norbert Elgert völlig baff – „Im U19-Bereich explodiert“

Gelsenkirchen. In guten wie in schlechten Zeiten: Die Knappenschmiede bleibt der größte Stolz des FC Schalke 04. Durch den Jugendbereich des Bundesligisten sind unzählige Spieler groß geworden, einige sind inzwischen auf der ganz großen Fußball-Bühne zu Hause.

Über 100 Spieler, so überschlägt Youngster-Guru Norbert Elgert, haben beim FC Schalke 04 den Sprung aus der Jugend in den Profibereich gepackt – darunter Weltstars wie Leroy Sané, Julian Draxler, Manuel Neuer und Mesut Özil.

FC Schalke 04: Für Norbert Elgert war Joel Matip die größte Überraschung

Die größte Überraschung für Chef-Ausbilder und U19-Trainer Elgert war jedoch keiner der drei genannten. Die für ihn beeindruckendste Entwicklung legte Joel Matip hin.

Legte beim FC Schalke 04 eine überraschende Entwicklung hin: Eigengewächs Joel Matip. Foto: imago images/Eibner

Wie Norbert Elgert nun gegenüber „RevierSport“ verrät, war Matip die längste Zeit seiner Ausbildung im Jugendbereich des FC Schalke 04 ein eher durchschnittlich begabter Mitläufer. Dass aus dem gebürtigen Bochumer mal ein Liverpool-Star und Champions-League-Sieger war, war überhaupt nicht abzusehen.

Matip: In der U16 ein „guter Junge“, bei der U19 explodiert

„Joel Matip war bis im Bereich der U15 oder U16 ein guter Junge mit guter Begabung, der dann aber im U19-Bereich explodiert ist“, sagt Elgert über den Innenverteidiger, der Schalke 2016 nach Liverpool verließ. „Er war damals im Bereich von 16 und 17 Jahren in der späten Pubertät. Das Längenwachstum war auch noch nicht abgeschlossen. Er war damals auch teilweise sehr unbeholfen, was Koordination und Beweglichkeit betraf.“

Sein unglaublicher Wille, intensiv zu trainieren und sich zu verbessern, habe zusammen mit der sprunghaften körperlichen Entwicklung aus dem Mitläufer ein Supertalent gemacht.

Schalkes Talentschmiede-Guru Norbert Elgert. Foto: imago images / DeFodi

Elgert: Matip ist einer der besten Innenverteidiger der Welt

Für Elgert bereits die dickste Überraschung, hat Joel Matip die Nicht-Insider der Knappenschmiede beim FC Schalke 04 noch mehr aus den Socken gehauen. „In der Öffentlichkeit war er nicht so bekannt. Er hatte auch noch keine Länderspiele gemacht. Das war schon eine der größten Entwicklungen und positivsten Überraschungen überhaupt. Vor allem, dass es dann so schnell ging“, blickt Elgert im „RevierSport“ zurück.

Für ihn ist Matip heute einer der besten Innenverteidiger der Welt. Erst 2019 verlängerte Matip seinen Vertrag in Liverpool bis 2024. Aller Voraussicht nach wird er also auch in den nächsten Jahren unter Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp in der Champions League antreten.

Davon kann Schalke aktuell nur träumen. Bei den Knappen startete die Bundesliga, wie die alte Saison aufgehört hatte: sieglos. Gerade einmal drei Punkte stehen nach sieben Spieltagen auf der Habenseite.