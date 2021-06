Mit Rückholaktionen hat der FC Schalke 04 im vergangenen Jahr so seine Erfahrungen gemacht. Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar machten in der Rückrunde der vergangenen Saison den Anfang (beide haben den Klub nach dem Abstieg wieder verlassen). Danny Latza folgte im Sommer.

Foto: Imago Images

Ein weiterer Ex-Spieler wurde mit dem FC Schalke 04 immer mal wieder in Verbindung gebracht. Doch zu einem Comeback kommt es in diesem Jahr wohl nicht. Der Spieler wird in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen.

FC Schalke 04: Rückkehr gescheitert! ER spielt kommende Saison in der Bundesliga

Insgesamt drei Jahre spielte Florian Krüger für die U17- und U19-Teams des FC Schalke 04 und traf damals wie am Fließband. Seine ersten Schritte im Profibereich machte er in den vergangenen Saisons dann jedoch bei anderem anderen Verein in der 2. Liga, wo er ebenfalls seine Torgefahr unter Beweis stellte.

Von 2015 bis 2018 war der Mittelstürmer für die Jugendmannschaften der Schalker aktiv. Seine eindrucksvolle Bilanz: 63 Tore und 25 Vorlagen in 71 Pflichtspielen.

Florian Krüger kickte in Norbert Elgerts U19. Foto: imago/Team 2

Nach seiner Zeit in der Schalker A-Jugend wechselte er zu Erzgebirge Aue, wo er sich zum gefährlichen Zweitliga-Stürmer entwickelte. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 35 Pflichtspielen elf Treffer und bereitete sieben weitere vor. Mit dieser sehr ordentlichen Bilanz schoss sich Krüger auch in den Fokus größerer Klubs.

Florian Krüger spielt eine bärenstarke Saison für Erzgebirge Aue. Foto: imago images/Eibner

Über eine Rückkehr auf Schalke wurde immer mal wieder spekuliert. Er brachte sich sogar selber ins Gespräch. „Das war als Kind mein Verein, und ich sympathisiere immer noch mit ihm. Das Drumherum muss aber passen“, zitierte Krüger im März das Portal „Fussball.News“ .

----------------------------------

Mehr aktuelle News zum S04:

Schalke-Legende Asamoah bei Markus Lanz: Dramatische Geschichte – „Das hat sein Leben gerettet“

FC Schalke 04: Irre Gerüchte um mögliche Abgänge! Revolution geplant?

FC Schalke 04: Nach Pannen-MV – keine erneute digitale Mitgliederversammlung!

----------------------------------

Aktuell scheint das Drumherum nicht zu passen. Denn Krüger steht vor der Unterschrift bei Arminia Bielefeld, das berichtet die „Bild“. Der Aufsteiger der Vorsaison, der sensationell die Klasse hielt und der Spieler sollen sich bereits einig sein. Krüger soll in den kommenden Tagen bis 2025 in Bielefeld unterschreiben und Stürmer Andreas Voglsammer ersetzen, der vor wenigen Wochen zu Union Berlin wechselte.

Bundesliga, statt zweiter Liga und vorerst kein Krüger-Comeback bei Schalke 04 also.