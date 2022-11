FC Schalke 04: Klublegende bringt Bundesliga-Star ins Gespräch – „Wäre ein Typ für uns“

Nach 15 Spielen in der diesjährigen Bundesliga-Saison steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag hat sich das Team von Trainer Thomas Reis in die WM-Winterpause verabschiedet.

Noch nach dem Abpfiff hat FC Schalke-04-Legende Rüdiger Abramczik einen neuen Spieler für den Bundesligisten ins Spiel gebracht. Die Rede ist von Max Kruse.

FC Schalke 04: Abramczik will Kruse bei S04 sehen

Nach dem Spiel der Schalker gegen den Rekordmeister aus München haben die Königsblauen-Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik bei der „Recklinghäuser Zeitung“ über die aktuelle Situation bei ihrem Ex-Verein gesprochen. Damit die Rückrunde für die Schalker erfolgreicher wird als die Hinrunde, hat Abramczik Max Kruse als möglichen Winter-Neuzugang ins Spiel gebracht.

„Wir müssen in der Winterpause was machen“, resümiert der 66-Jährige. Anschließend ergänzt er: „Es laufen genügend Spieler rum die keinen Verein haben, wie der Kruse zum Beispiel. Den finde ich persönlich gut, obwohl er ein verrückter Spieler ist. Man braucht aber so verrückte Spieler.“

FC Schale 04: Abramczik will „Wölfe“ in königsblau sehen

Im Anschluss machte der ehemalige Schalker deutlich, weshalb er sich Max Kruse bei den Königsblauen wünschen würde. „Wir haben jetzt sehr viele Durchschnittsspieler, die nicht schlecht spielen, aber du hast keine richtigen Wölfe dabei. Wölfe die die anderen Wachrütteln und auch mal sagen ‚Jetzt sieh mal zu, wir müssen nochmal ne Schüppe drauflegen um das Spiel zu gewinnen‘. Der Kruse ist so ein Typ, vielleicht sollte man sich das mit dem überlegen“, erklärt Abramczik. „Dem Kruse brauche ich nur beizubringen im Training Gas zu geben, eine gute Vorbereitung zu machen und dann ist das ein geiler Fußballer“, ergänzt er dann.

Mit Max Kruse würde sich der FC Schalke im wahrsten Sinne des Wortes einen „Wolf“ in die Arena holen, da er gerade noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Dort wird der 34-Jährige allerdings kein Spiel mehr absolvieren, dies hatte Trainer Niko Kovac bereits zum Saisonbeginn bestätigt. Der Offensivspieler wäre deswegen höchstwahrscheinlich nicht gänzlich ablösefrei zu haben, allerdings würden die Verantwortlichen der Wölfe Kruse mit Sicherheit auch keine großen Steine in den Weg legen, wenn ein Verein Interesse an ihm bekundet. Ob das allerdings der FC Schalke sein wird, bleibt abzuwarten.