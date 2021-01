FC Schalke 04: Huntelaar bestätigt Interesse, doch DIESE Worte sorgen für Zweifel

Der FC Schalke 04 würde Klaas-Jan Huntelaar gerne wieder zurück nach Gelsenkirchen holen, das hat der Angreifer am Donnerstagabend bestätigt.

Allerdings haben sich der FC Schalke 04 und Ajax Amsterdam noch nicht auf einen Deal geeinigt. Noch ist der Wechsel nicht in trockenen Tüchern. Die Worte von Ajax-Coach Erik ten Haag dämpfen die Euphorie.

FC Schalke 04: Coach ten Haag will Huntelaar behalten

Mit einem spektakulären Auftritt hat Klaas-Jan Huntelaar seinen jetzigen Klub Ajax Amsterdam zum Sieg geschossen. Der 37-Jährige wurde erst in der 89. Minute eingewechselte, erzielte aber binnen weniger Minuten einen Doppelpack.

Nach dem Spiel erklärte Huntelaar gegenüber ESPN: „Schalke hat mich von seinem Interesse informiert und ich habe es bereits mit Ajax besprochen. Es ist eine schwierige Wahl für mich. Ich habe lange für Ajax gespielt. Ajax und Schalke sind die Vereine, die ich am meisten schätze.“

Die Entscheidung ist aber wohl noch nicht getroffen. „Ich habe Schalke gesagt, dass ich darüber nachdenken und mit Ajax darüber diskutieren werde. Dann geht es in den Prozess der Entscheidung ein. Schalke steckt gerade etwas mehr in Schwierigkeiten. Das ist eher eine Wahl mit Gefühl. Ajax ist etwas stabiler und wäre ein besseres Ende meiner Karriere mit Titeln und europäischem Fußball. Ich denke, Ajax wird mir erlauben, zu gehen“, so Huntelaar weiter.

Ajax-Coach: „Ich würden ihn gerne bei Ajax halten“

Ob man bei Ajax Amsterdam aber einfach so auf die Dienste des „Hunter“ verzichten will, ist nicht ganz klar. Erst am Donnerstagabend stellte er schließlich wieder unter Beweis, dass er den Torriecher noch immer hat und wichtig werden kann.

Die Worte von Trainer Erik ten Haag geben nun durchaus Grund zum Zweifeln: „Klaas-Jan ist dort eine Ikone, aber es ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wohin der Weg geht. Ich arbeite nicht daran, aber lassen Sie es mich sagen: Ich würden ihn gerne bei Ajax halten“, unterstrich der Coach bei ESPN.

Geht es nach Trainer Erik ten Haag, bleibt Klaas-Jan Huntelaar bei Ajax Amsterdam. Die Entscheidung liegt letztendlich aber wohl bei Huntelaar. Ihm wird wohl in den letzten Monaten seiner Karriere niemand mehr Steine in den Weg legen wollen. (fs)