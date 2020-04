FC Schalke 04: Fans in gewaltiger Schockstarre! Jetzt kommt raus, dass Huntelaar ...

Gelsenkirchen / Amsterdam. Klaas-Jan Huntelaar ging sieben Jahre lang für den FC Schalke 04 auf Torejagd.

. Mit 126 Toren in 240 Pflichtspielen schoss sich der „Hunter“ ins Herz der Schalke-Fans, holte mit Königsblau in der Saison 2010/11 sowohl den DFB-Pokal als auch den Supercup.

2017 zog es Huntelaar dann von Schalke aus zurück in sein Heimatland zu seinem Ex-Klub Ajax. Doch nun bekommt auch der 36-jährige Mittelstürmer die Auswirkungen des Coronavirus auf den Profifußball zu spüren.

FC Schalke 04: Ajax kündigt Vertrag mit Huntelaar

Auch die Klubs in der niederländischen Eredivisie rechnen mit hohen finanziellen Einbußen während der Coronakrise. Der Zeitschrift „Voetbal International“ zufolge hat Ajax daher am Mittwoch den Vertrag mit Klaas-Jan Hunterlaar gekündigt. Das Arbeitspapier des Stürmers wäre zum Saisonende hin ausgelaufen.

#Ajax zegt het contract met Klaas-Jan Huntelaar zoals verwacht voor 1 april formeel op. De club praat later nog wel met de 36-jarige spits over zijn toekomst. Daarover heeft zowel Ajax als Huntelaar nog geen beslissing genomen — Marco Timmer (@marcotimmer) March 30, 2020

Doch dabei handelt es sich nicht um ein Einzelschicksal, sondern um einen formellen Akt, von dem Medienberichten zufolge mehr als 60 Spieler in den Niederlanden betroffen sind. Würde man die Verträge einfach weiterlaufen lassen, würden sie sich zur kommenden Saison automatisch zu gleichen Konditionen verlängern – und es ist alles andere als sicher, ob die Vereine nach der Coronakrise noch in der Lage sind, die selben Spielergehälter zu zahlen wie jetzt.

Mit anderen Worten: Die Kündigung bedeutet keinesfalls automatisch einen Rauswurf von Hunterlaar bei Ajax. Der Verein verschafft sich somit lediglich Zeit, mit dem Stürmer neue Vertragskonditionen für eine Zusammenarbeit nach Corona auszuhandeln. Dass der „Hunter“ trotz seiner 36 Jahre noch wertvoll für die Niederländer ist, beweist seine Torquote seit seiner Rückkehr: In 65 Spielen erzielte er 38 Treffer für Ajax.

Wann kehrt der Fußball zur Normalität zurück?

Die Frage, die derzeit alle Fußballfans auf der Welt beschäftigt: Wann kann endlich wieder gespielt werden? Leider kann derzeit niemand eine seriöse Antwort auf diese Fragen geben.

Verbände und Ligen hoffen, dass schon im Mai wieder gespielt werden kann. Einige Virologen hingegen glauben, dass Sportveranstaltungen erst 2021 wieder erlaubt werden dürften.

Auch andere Sportarten betroffen

Nicht nur der Fußball leidet unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Auch in der Formel 1 wurden bereits die ersten Saisonrennen abgesagt. In der Tenniswelt wurden die French Open vom Mai in den Herbst gelegt, Wimbledon fällt sogar komplett aus. (at)