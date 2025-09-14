Trotz Niederlage gegen Kiel: Schalke 04 hat Grund zu feiern

Es war ein Spiel zum Vergessen für den FC Schalke 04. Gegen die Kieler musste das Team von Miron Muslic eine 0:1-Niederlage einstecken. Besonders bitter war die Entstehung des Gegentreffers: Ein unglücklich abgefälschter Schuss von Timo Becker.

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub wurde Becker zum Pechvogel. Doch viel gegen die Niederlage konnte Schalke 04 nicht ausrichten – die Torgefahr fehlte einfach. Dennoch hatte Königsblau etwas zu jubeln: Schließlich knackte Schalke am Wochenende eine große Marke.

Schalke 04 knackt große Zahl

Während es auf dem Platz gegen Kiel nicht lief, gab es bereits kurz vor Anpfiff eine erfreuliche Nachricht: Der FC Schalke 04 hat die 200.000 Vereinsmitglieder geknackt. Nach der Mannschaftsaufstellung wurde das Mitglied mit der Nummer 200.000 überraschend auf dem Videowürfel in der VELTINS-Arena vorgestellt.

„200.000 Mitglieder sind eine neue Dimension. Darauf sind wir alle unheimlich stolz, denn unser Verein lebt von diesen Fans“, betonte Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. Dieser fügte hinzu: „Gerade die vergangenen Jahre waren für Verein und Fans gleichermaßen fordernd. Umso bemerkenswerter ist es, dass wir in dieser Zeit ein so großes Mitgliederwachstum zu verzeichnen haben. Für den FC Schalke 04 ist dieser Rückhalt von unschätzbarem Wert. Dafür sagen wir von ganzem Herzen: Danke!“

Einer der größten Vereine weltweit

Innerhalb von 14 Jahren hat S04 die Mitgliederzahl verdoppelt – 2011 waren es noch 100.000. Ein enormer Meilenstein für Schalke 04. Diese Zahl gehört weltweit zur absoluten Spitze. Denn Schalke 04 befindet sich auf Platz sechs der Weltrangliste – innerhalb Deutschlands sogar auf Platz drei der mitgliederstärksten Fußballvereine.

Diese Zahl kann als absoluter Liebesbeweis der Fans gesehen werden. Schalke, ein Verein, der in den letzten Jahren von der Königsklasse in den Abstiegskampf der zweiten Liga gerutscht ist, hat dennoch weiterhin eine der stärksten Fanszenen der Welt. Doch auch sportlich spüren die S04-Fans in dieser Saison einen kleinen Aufwind – trotz der Niederlage gegen Kiel. Das Team von Miron Muslic scheint erneut etwas Feuer entfacht zu haben und die Fans hoffen, dass der Verein auf dem Feld die Liebe jetzt zurückzahlen kann.