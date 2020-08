FC Schalke 04 – KFC Uerdingen im Live-Ticker: Droht die nächste Blamage?

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Schalke 04. Nach der bitteren Niederlage am Wochenende gegen Verl steht am Dienstag mit Schalke 04 gegen KFC Uerdingen bereits der nächste Test für die Blauweißen an.

Im heimischen Parkstadion trifft der FC Schalke 04 auf KFC Uerdingen. Schaffen es die Schalker sich in der Defensive deutlich zu verbessern oder müssen die Fans wieder einen Rückschlag hinnehmen?

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen im Live-Ticker

Alle Informationen rund um die Partie zwischen Schalke 04 – Uerdingen bekommst bei uns im Live-Ticker. Hier versorgen wir dich bereits vor dem Anpfiff mit allem Wissenswerten.

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 18. August 2020, 18.00 Uhr

Ort: Parkstadion (Gelsenkirchen)

----------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen -:- (-:-)

Tore:

----------------

Mögliche Aufstellung:

Schalke: Fährmann - Frölich, Kabak, Stambouli, Oczipka - Taitague, Schöpf, Bozdogan - Skrzybski- Raman, Uth

-----------------

15.23 Uhr: Nach dem Vorbereitungsspiel geht es für die Schalker am kommenden Freitag ins Trainingslager nach Österreich. Jedoch wird S04 dieses nicht wie gewöhnlich in Mittersill sondern in Längenfeld verbringen. Die Hintergründe dazu gibt es hier >>>

13.48 Uhr: Was die Fans der Knappen besonders freuen dürfte: Wie schon am Samstag sind auch gegen den KFC bis zu 300 Fans beim Testspiel zugelassen. Die Zeit der Geisterspiele geht damit langsam dahin.

12.32 Uhr: Beim Test gegen Verl fehlten den Knappen Sebastian Rudy und Markus Schubert. Rudy habe vor der Partie etwas Muskuläres gespürt, hieß es von Wagner. Daher habe man kein Risiko eingehen wollen. Eine Rückkehr gegen Uerdingen scheint machbar. Auch Schubert musste wegen einer Erkältung kürzer treten.

--------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

--------------------

10.21 Uhr: Gegen Verl kassierte Schalke in 60 Minuten satte fünf Gegentore und verlor das Spiel nach insgesamt 120 Minuten mit 4:5. David Wagner fasste das Ganze so zusammen: „Wir hatten gute Offensiv-Aktionen, haben aber sehr naiv verteidigt und hatten viele technische Fehler.”

Montag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Schalke 04 gegen KFC Uerdingen. Schalke hat nach der Pleite gegen Verl einiges wiedergutzumachen. Gelingt das? Die Antwort gibt es gegen Uerdingen.