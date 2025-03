FC Schalke 04 atmet auf! Gute Nachrichten für Kees van Wonderen und Co.

Dank der beiden Winter-Neuzugängen Loris Karius und Pape Meissa Ba hat der FC Schalke 04 einen ganz, ganz wichtigen Dreier gegen Aufsteiger Preußen Münster (1:0) eingefahren. Mit diesem Sieg haben Kees van Wonderen und sein Team vorerst eine Menge Druck aus der Situation nehmen können.

Zu Beginn der neuen Woche gibt es für den FC Schalke 04 weitere gute Nachrichten. Denn ein angeschlagenes Trio von wichtigen Spielern wird beim Auswärtsspiel in Berlin (Samstag, 8. März, 13 Uhr) wohl wieder mit von der Partie sein können.

FC Schalke 04: Kapitän Karaman wieder mit an Board

Auf diese Nachricht haben die Fans des Pottklubs gewartet: S04-Kapitän Kenan Karaman ist zu Beginn der Trainingswoche vor dem Spiel bei der Hertha in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Anders als noch in der Woche zuvor konnte er die Einheit am Dienstag (4. März) komplett mitmachen.

Die beiden vergangenen Spiele in Darmstadt (0:2) und gegen Münster verpasste der 30-Jährige aufgrund einer Grippe. Schon vor dem Spiel gegen Preußen hatte van Wonderen angedeutet, dass er eine Option sein könnte. Letztlich fiel er jedoch erneut aus.

Nun ist er wieder dabei, wird also in Berlin wieder mitwirken können. Für Schalke ist das eine ganz wichtige Nachricht. Denn sowohl in Darmstadt als auch gegen Münster wurde es deutlich, wie wichtig er für das S04-Spiel ist. Ohnehin läuft offensiv fast gar nichts. Der Elf-Tore-Mann ist der Dreh- und Angelpunkt für Königsblau.

Auch Seguin und Mohr wohl fit für das Berlin-Spiel

Neben Karaman wird van Wonderen wohl auch auf Paul Seguin und Tobias Mohr zurückgreifen können. Seguin musste nach einem heftigen Zusammenprall gegen Münster ausgewechselt werden, der Mittelfeldstratege war sichtlich benommen. Am Dienstag trainierte er zwar noch mit Turban, absolvierte jedoch auch die gesamte Einheit. Mit Seguin und Karaman scheinen die beiden wichtigsten Akteure also für das kommende Auswärtsspiel in der Hauptstadt fit zu sein.

Weitere Neuigkeiten:

Mohr hingegen machte nur Teile des Mannschaftstrainings mit. Der Flügelspieler war wie Karaman ebenfalls krank, verpasste auch die beiden letzten Spiele und lag noch ein paar Tage länger flach als sein Kapitän. Doch auch bei ihm dürfte es für die Partie in Berlin zumindest für einen Bankplatz reichen. Die Ausfallliste des S04 wird also ein wenig kürzer, die Langzeitverletzten rund um Top-Torjäger Moussa Sylla und Emil Höjlund werden noch ein wenig brauchen.