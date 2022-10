FC Schalke 04: Juwel drängt sich auf! Ist ER die Lösung für ein S04-Problem?

Von der Aufstiegseuphorie ist beim FC Schalke 04 nach dem 9. Spieltag in der Bundesliga nichts mehr zu spüren. Hinten und vorne hapert es gewaltig. Trainer Frank Kramer steht heftig in der Kritik, die Stimmung kippt langsam.

Trotz schon zehn erzielter Tore fällt immer wieder auf, wie schwach und ideenlos der FC Schalke 04 nach vorne spielt. Ein echte Knipser hat sich noch nicht gefunden, dabei könnte der sogar in den eigenen Reihen stecken.

FC Schalke 04: Ladehemmung bei Terodde und Polter

Mit drei Saisontreffer ist Flügelstürmer Marius Bülter der beste Torschütze im Kader des FC Schalke 04. Simon Terodde (2 Tore) und Sebastian Polter (1) leiden unter akuter Ladehemmung und prekärer Chancenarmut.

Im Durchschnitt gibt der FC Schalke 04 zwar pro Spiel immerhin 10,78 Torschüsse ab – doch häufig fehlt es an Torgefahr. Gerade gegen die Topteams spielte S04 quasi überhaupt nicht nach vorne. Gegen Leverkusen gab Schalke nur zwei Torschüsse ab, gegen den BVB nur drei. Kramer setzt lieber auf eine destruktive Spielweise.

Könnte Topp die Schalker Offensive anheizen?

Für deutlich mehr Schwung im Angriffsspiel des FC Schalke 04 könnte Keke Topp sorgen. Der 18-jährige Angreifer ist in herausragender Form, erzielte in dieser Saison schon acht Treffer in der U19-Bundesliga. Auch beim 6:0-Erfolg am Samstag gegen den MSV Duisburg war Topp erfolgreich.

Bekommt Juwel Keke Topp bald seine Chance bei den Schalke-Profis? Foto: IMAGO / RHR-Foto

Und auch bei der Nationalmannschaft stellte er sein Können schon unter Beweis. In den drei Testspielen in der Länderspielpause traf Topp insgesamt vier Mal und bereitete ein weiteres Tor vor.

Topp ist unverbraucht, sprüht vor Selbstbewusstsein und könnte mit seiner Jugendlichkeit neuen Schwung in die Schalker Offensive bringen. Die Gefahr, dass man ihn zu früh verheizt, wäre allerdings auch da. Es ist ein Balance-Akt, aber durchaus eine Überlegung wert.

Bislang kommt Topp auf einen Kurzeinsatz für die Profis. In der Vorsaison durfte er beim Auswärtsspiel auf St. Pauli (1:2) für neun Minuten ran.