FC Schalke 04: Keine Chance für Königsblau! Wechselt ER im Sommer nach England?

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss sich wohl mit dem Abschied eines vielversprechenden Talents anfreunden.

Im Januar hatten die Königsblauen den 20-jährigen Jean-Claire Todibo vom FC Barcelona ausgeliehen. Sogar eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro konnte sich der FC Schalke 04 für den französischen Innenverteidiger sichern. Doch nach den wirtschaftlichen Verlusten durch die Corona-Krise scheint es unwahrscheinlich, dass die Schalker diesen Betrag aufbringen können. Es bliebe nur eine Möglichkeit, Todibo über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen zu behalten: eine weitere Leihe.

FC Schalke 04: Abschied von Jean-Claire Todibo scheint unausweichlich

Doch auch der FC Barcelona spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Klub-Finanzen. Um Geld einzunehmen, sollen Spieler mit geringen Einsatzchancen eher verkauft als verliehen werden. Pech für Schalke – denn einer dieser Streichkandidaten ist Jean-Claire Todibo.

Beim FC Barcelona scheint es für Jean-Claire Todibo (20) keine Zukunft zu geben. Foto: imago images / Sportimage

An den Weltmeistern Gerard Piqué (33) und Samuel Umtiti (26) kommt der 20-Jährige in der Barca-Defensive ebenso wenig vorbei wie an Landsmann Clément Lenglet (24). Doch aus der Premier League gibt es Interesse an Todibo: Der FC Everton soll großes Interesse an dem jungen 1,90-Hünen haben. Laut dem spanischen Portal „Sport“ soll der Club von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti bereit sein, 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Innenverteidiger auf den Tisch zu legen.

Todibos ursprünglicher Traum, sich bei Barcelona durchzusetzen, scheint sich erst einmal nicht zu erfüllen. Für die Blaugrana dagegen wäre ein Verkauf des Franzosen für mindestens 20 Millionen Euro mehr als profitabel: Um ihn vom FC Toulouse nach Spanien zu lotsen, zahlte Barca im Januar 2019 lediglich eine Million Euro. (at)