FC Schalke 04: Hefer-Ansage an van Wonderen! Es soll sofort geschehen

Die jüngsten Niederlagen haben die Stimmung beim FC Schalke 04 wieder ein wenig geerdet. Zuvor hatten fünf ungeschlagene Siege manchen Fan in der engen zweiten Liga schon wieder zum Träumen veranlasst. So ist das eben mit dem Stimmungsbild in Gelsenkirchen.

Doch gegen Magdeburg gab es in der heimischen Arena ordentlich auf den Deckel und anschließend in Köln eine knappe Niederlage. Und wie bewertet der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 die bisherige Entwicklung unter Kees van Wonderen? Der Vorsitzende des Gremiums, Axel Hefer, äußert sich.

FC Schalke 04: Richtige Entwicklung, aber…

Bis zuletzt war die Bilanz unter Kees van Wonderen nahezu ausgeglichen. Die Niederlage gegen Köln zerstörte die Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und vier verlorenen Partien. Insgesamt ist die Stimmung rund um den Klub dennoch besser als vor der Übernahme durch den Niederländer. Immerhin stecken die Knappen (aktuell) nicht ganz tief im Abstiegsschlamassel.

Eine Entwicklung in die richtige Richtung sieht daher auch Axel Hefer. „Wenn wir die letzten zehn Spiele betrachten, […] stehen wir mit 15 Punkten auf Rang sechs der Formtabelle“, rechnet er im Interview auf der Website des FC Schalke 04 vor. Niederlagen wie gegen Magdeburg und Köln seien zwar schmerzhaft, „doch als Aufsichtsrat verfolgen wir die Entwicklung immer im Gesamtbild“, sagt er.

Heimbilanz soll besser werden

Dennoch seien kurzfristige Resultate auch wichtig. Und hier hat der Aufsichtsrat ein Problem ausgemacht, das van Wonderen schnell angehen soll. „Insbesondere bei unseren Heimspielen in der Veltins-Arena wünschen wir uns mehr Siege“, sagt Hefer.

Mit van Wonderen an der Seitenlinie gelangen bisher lediglich zwei Heimsiege in sechs Heimspielen. Diese Quote soll also unbedingt gesteigert werden.

FC Schalke 04 hofft auf Erfolg gegen Karlsruhe

Da kommt der kommende Gegner eigentlich wie gerufen. Seit dem Jahreswechsel befindet sich der Karlsruher SC im freien Fall (hier mehr dazu lesen). Ein Sieg gegen den KSC sei „ein wichtiger Schritt“ auf dem Weg zur Marke von 40 Punkten, betont Hefer.

Das Erreichen dieser Marke, die mit dem sicheren Klassenerhalt gleichgesetzt wird, sei Schalkes „erstes und wichtigstes Ziel für diese Saison“. Der Auftrag für van Wonderen von den Bossen des FC Schalke 04 ist also klar.