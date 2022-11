FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht, als sie DAS in Katar sehen

FC Schalke international – bis diese Sprechchöre wieder durch die Veltins-Arena hallen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Auch für die anstehende WM 2022 sieht es aus Sicht des FC Schalke 04 mau aus. Erstmals ist kein S04-Spieler im Deutschland-Kader.

Ohnehin gibt es nur einen Spieler des FC Schalke 04, der zum Turnier nach Katar reist. Maya Yoshida will mit Japan für eine Überraschung sorgen. Im Vorfeld ist Yoshida bereits in riesiger Größe im Wüstenstaat zu finden.

FC Schalke 04: XXL-Yoshida grüßt die Fans

Katar im WM-Fieber. Der umstrittene Gastgeber rührt in der Vermarktungstrommel, um seine Fußball-Begeisterung zu unterstreichen. In wenigen Tagen geht es offiziell los. Seit Wochen grüßen in den Städten an Gebäuden riesige Abbilder der WM-Stars.

Welttorwart Thibaut Courtois für Belgien, Manuel Neuer für Deutschland, Sadio Mane für Senegal – sie alle sind in Katar präsent. Und zum Erstaunen der Fans des FC Schalke 04 gibt es auch eine XXL-Version von Yoshida.

„Wir sind relevant“

Ein entsprechendes Video, in dem dies zu sehen ist, kursiert auf Twitter. Yoshida, 121-facher Nationalspieler Japans, wird seine Mannschaft als Kapitän anführen. „Ach du scheiße, in Katar hängt an einem ganzen Gebäude Maya Yoshida“, kommentiert ein S04-Anhänger ungläubig auf Twitter.

„Wir sind relevant“, meint daraufhin ein anderer Fan. „Das schon krass gemacht, eine Schande unter welchen Bedingungen das alles entstanden ist…“, heißt es in einem weiteren Kommentar, der den WM-Gastgeber anprangert.

FC Schalke 04: Nur ein Spieler dabei

Die Weltmeisterschaft beginnt am Sonntag (20. November) mit dem Auftaktspiel Katar gegen Ecuador. Yoshida hat seinen ersten Auftritt drei Tage später gegen Deutschland. Zur Gruppe E gehören zudem Spanien und Costa Rica.

Während Yoshida in Katar verweilt, wird sich der FC Schalke 04 auf die Rückrunde vorbereiten. Die Knappen sind akut abstiegsbedroht. Zuletzt konnte man sich mit einem Sieg gegen Mainz 05 aber wieder Luft verschaffen.