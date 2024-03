FC Schalke 04: Terodde haut auf den Tisch – und spricht damit den Fans aus der Seele

Der FC Schalke 04 hat gegen den Karlsruher SC einen über weite Strecken guten Auftritt hingelegt. Am Ende reichte es aufgrund mangelhafter Chancenverwertung und einem überragenden KSC-Torwart Patrick Drewes aber nur zu einem Remis (0:0).

Nach der peinlichen 2:5-Klatsche in Berlin hat der FC Schalke 04 eine Reaktion gezeigt – und wieder einmal zu Hause eine deutlich ansprechendere Leistung auf dem Platz gebracht. Ein Problem muss man aber immer noch aus dem Weg räumen, wie auch Simon Terodde klar anspricht.

FC Schalke 04: Terodde trotz Punktgewinn kritisch

„Die ersten 60 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir müssen in Führung gehen, doch da hält der Patrick Drewes unfassbar gut“, fasst Simon Terodde die Partie bei Sky zusammen. Zehn Torschüsse gab Schalke in Hälfte eins ab, der KSC lediglich zwei.

Kurz vor der Pause hatte Ouwejan die größte Chance für Schalke. In der 40. Minute kam er im gegnerischen Strafraum an den Ball, musste ihn eigentlich nur noch an Drewes vorbeibringen, scheiterte aber am gut aufgelegten KSC-Keeper.

Ab der 60. Minute brach Schalke ein wenig ein, Karlsruhe übernahm die Spielkontrolle. Letztlich rettete S04 das Remis über die Zeit – und hätte mit ein bisschen Glück kurz vor Schluss noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Wichtig sei außerdem, die letzten 30 Minuten gegen den KSC kritisch zu sehen, so Terodde.

Im Vergleich zur 2:5-Pleite in Berlin legte Schalke eine deutliche Steigerung hin – wieder einmal. Denn die Spiele in der heimischen Veltins-Arena sind nicht das Problem. „Gerade zu Hause haben wir eine gute Bilanz. Zu Hause schaffen wir es immer wieder“, weiß auch Terodde.

Terodde: DIESES Problem muss S04 jetzt lösen

In der Heimtabelle liegt Schalke mit 24 Zählern aus 14 Spielen auf Platz sieben, in der Auswärtstabelle ist S04 mit sieben Punkten das Schlusslicht. „Auswärts müssen wir jetzt anders auftreten. Das ist ein riesiger Punkt, über den wir in dieser Woche sprechen müssen“, stellt Terodde klar. Damit sprach er den Schalke-Fans aus der Seele.

Nächste Woche geht es gegen Hannover 96. Schalke muss in der Fremde endlich punkten, sonst wird es enorm schwer mit dem Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur zwei Punkte.