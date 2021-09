FC Schalke 04 – Karlsruher SC im Live-Ticker: S04-Fans atmen auf! ER kehrt in die Startelf zurück

Am 7. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf den Karlsruher SC. Um 18.30 Uhr am Freitagabend steigt die Partie in der Veltins-Arena.

Für den FC Schalke 04 und den Karlsruher SC geht es in der 2. Bundesliga um den Anschluss an die Tabellenspitze.

FC Schalke 04 – Karlsruher SC im Live-Ticker

Alle Informationen zum Spiel FC Schalke 04 – Karlsruher SC bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Spielinfo

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena

Schiedsrichter: Julius Martenstein (Cölbe)

Aufstellungen

Schalke: Fährmann – Thiaw, Itakura, Kaminski – Churlinov, Palsson, Ouwejan – Zalazar, Drexler – Terodde, Bülter

KSC: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Choi - Kaufmann, P. Hofmann, M. Lorenz

FC Schalke 04 – Karlsruher SC -:- (-:-)

Tore: -

17.31 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Die S04-Fans sind erleichtert. Offensivspieler Dominick Drexler kehrt nach seiner Verletzung wieder in die Startelf zurück. Dafür nimmt Florian Flick zunächst auf der Bank Platz.

16.01 Uhr: Nächste schlechte Nachricht für den Karlsruher SC! Nach dem bereits Leistungsträger Sebastian Jung aufgrund eines Kreuzbandrisses lange ausfallen wird, fehlt heute Abend auch KSC-Kapitän Jerome Gondorf. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten.

FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC live im TV und Livestream

12.05 Uhr: Das Spiel zwischen Schalke und Karlsruhe wird nicht im Free-TV übertragen. Es wird ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Übertragung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD beginnt um 18 Uhr. Alle Sky-Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Begegnung auf „SkyGo“ im Stream zu schauen.

Freitag, 11.14 Uhr: Matchday! Wird Schalke heute den dritten Sieg nacheinander gegen den Karlsruher SC feiern?

18.34 Uhr: Hofmann wurde beim FC Schalke 04 ausgebildet. Für ihn ist das Spiel gegen Schalke eine Rückkehr. Vor dem Spiel sagte er gegenüber „Ruhr24“: „Es wird hoffentlich ein schönes Spiel in einem geilen Stadion. Wir wollen Schalke ärgern.“

17.25 Uhr: Besonders im Fokus steht der Ex-Schalker Philipp Hofmann. „Wir wissen, dass wir auf Philipp Hofmann besonders achten müssen, da er im Strafraum sehr gefährlich ist. Der KSC hat in der vergangenen Saison sehr viele Tore durch Standards erzielt. Und sie haben mit Hofmann einen Spieler, der trotz enger Deckung eine Position findet, in der er zum Kopfball kommt.“

Der KSC ist zu Gast beim FC Schalke 04! Foto: imago images/Sportfoto Rudel

17.01 Uhr: Grammozis über den Gegner: „Sie spielen einen strukturierten Fußball und wollen mit dem Ball Lösungen kreieren. Sie haben Jungs, die mit ihrer individuellen Klasse den Unterschied ausmachen können“

16.38 Uhr: S04-Coach Grammozis blickt zurück auf den Paderborn-Sieg: „Die Partie in Paderborn beinhaltete viele Zweikämpfe und wurde mit viel Intensität geführt. Die Jungs haben diesen Kampf angenommen und die Mehrheit der Zweikämpfe gewonnen. Das ist ein großer Schlüssel, um in dieser Liga zu bestehen.“

15.55 Uhr: Nach zwei Siegen in Folge empfängt der FC Schalke 04 den KSC mit etwas Rückenwind, steht aber aufgrund des mäßigen Saisonstarts nur einen Zähler vor dem KSC.

15.43 Uhr: Der Karlsruher SC ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet, wartet seitdem aber auf den nächsten Erfolg. In den letzten drei Spielen holte der KSC zwei Remis (Bremen und Kiel) und verlor mit 1:2 gegen Nürnberg.

15.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Partie FC Schalke 04 – Karlsruher SC. Alle Infos zum Spiel bekommst du vorab hier bei uns im Live-Ticker.