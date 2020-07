FC Schalke 04: Rummenigge überrascht mit dieser Aussage – „Schalke hätte Meister werden können“

„Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich Deutscher Meister werden können.“

Bei dieser Aussage von Karl-Heinz Rummenigge haben sich die Fans vom FC Schalke 04 wohl verwundert die Augen gerieben.

FC Schalke 04: Rummenigge – „Schalke hätte Meister werden können“

Der FC Schalke 04 hat eine Horror-Saison hinter sich. Nach überragender Hinrunde rutschten die Schalker ab. Neben der sportlichen Krise steckt S04 in einer finanziellen Krise. Die letzten Monate waren für jeden Schalke-Fan hart.

Nach der katastrophalen Notbremse zogen die Verantwortlichen nun die Notbremse und erklärten, dass die internationalen Plätze nicht mehr das Ziel sein werden. Sportvorstand Jochen Schneider und Marketingchef Alexander Jobst wollen den Club kernsanieren.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärte nun gegenüber Sport 1: „Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich Deutscher Meister werden können, wenn sie diese und viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können.“

Die Liste der Schalker Eigengewächse, die in den vergangenen zehn Jahren den Club verlassen haben, ist lang: Leroy Sané (52 Mio. -> ManCity), Thilo Kehrer (37 Mio. -> PSG), Leon Goretzka (ablösefrei -> FC Bayern), Sead Kolasinac (ablösefrei -> Arsenal), Julian Draxler (43 Mio. -> VfL Wolfsburg), Manuel Neuer (30 Mio. -> FC Bayern).

Bayerns Manuel Neuer und Leon Goretzka spielten beide Mal bei Schalke. Foto: Marvin Ibo Güngör/GES via Eibner-Pressefoto

„Natürlich drücke ich Schalke 04 beide Daumen“

Hätte der Club alle Eigengewächse halten können, wäre sicherlich deutlich mehr drin gewesen in den letzten Jahren. „Der Fundus ihrer Nachwuchsarbeit ist einer der besten in ganz Deutschland. Fakt ist: Sie haben immer wieder sehr hoffnungsvolle Spieler verkauft, wie etwa Leroy Sané 2016 zu Manchester City, um ihren Finanzbedarf zu decken“, sagt Rummenigge.

Beim FC Schalke 04 soll jetzt die Wende folgen. Jochen Schneider will den Verein neuausrichten und in Ruhe wieder aufbauen. „Natürlich drücke ich Schalke 04 nun beide Daumen, dass sie mit einem neuen Konzept, neuem Spirit und der nötigen Geduld zurück zu alter Stärke finden. Schalke ist einer der traditionsreichsten Vereine in Deutschland und ein wichtiger Klub für die Bundesliga“, erklärt Rummenigge. (fs)