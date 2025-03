FC Schalke 04: Nach Hammer-Debüt – Karius spricht plötzlich über Heekeren

Schöner kann ein Debüt wohl kaum ablaufen: Die ganze Mannschaft feiert dich, das ganze Stadion ruft deinen Namen und du rettest die drei wichtigen Punkte für dein Team. So verlief das erste Spiel für Loris Karius im Kasten des FC Schalke 04 gegen Preußen Münster.

Der Star-Keeper ist weiterhin DAS Gesprächsthema beim FC Schalke 04. Wem das wohl nicht so sehr gefallen wird: Justin Heekeren. Der junge Torwart hat seinen Platz an Karius verloren, der wiederum nach dem Spiel aufmunternde Worte an ihn richtet.

FC Schalke 04: Karius-Aussagen zu Heekeren lassen aufhorchen

Der Torwartwechsel kurz vor dem Spiel gegen Münster sorgte beim FC Schalke 04 schon wieder für viel Aufregung. Justin Heekeren konnte nach dem Debüt von Loris Karius nicht überzeugen. Deshalb entschied Kees van Wonderen, den Routinier ins Tor zu stellen – mit Erfolg.

Auch interessant: Schalke 04 – Münster: Wirbel um DIESE Szene! Jetzt spricht Schiri Aytekin Klartext

Karius hatte mit starken Paraden einen großen Anteil, dass der S04 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte. Karius weiß aber auch, wie es ist, seinen Stammplatz im Tor zu verlieren. Das erlebte er schon bei seinen vorherigen Stationen. Deshalb richtet er aufmunternde Worte an Heekeren.

„Ich war auch schon in der Situation. Das ist ein Scheißgefühl, da habe ich auch Empathie. Im Fußball geht es immer weiter, da kommt immer die nächste Chance, auch für ihn“, sagte der Star-Torwart.

„Er hat auf jeden Fall Potenzial“

Statt jetzt den Kopf zu senken und deprimiert zu sein, sollte Heekeren definitiv „weiter Gas geben“, so Karius. Für den jungen Keeper des FC Schalke 04 gab es dann noch Lob von Karius: „Er ist ein guter Torwart, er hat auf jeden Fall Potenzial.“

Was er drauf hat, konnte Heekeren in der laufenden Saison bislang nur selten zeigen. Zwar hat er sowohl unter Ex-Coach Karel Geraerts als auch unter van Wonderen das Duell gegen Ron-Thorben Hoffmann gewonnen, der im Winter zu Braunschweig zurückgekehrt war, doch Spiele zu gewinnen, wie es Karius gegen Münster geschafft hat, gelang Heekeren in dieser Saison noch nicht.

Mehr Nachrichten für dich:

Fakt ist aber auch, dass man sich als Torwart auf Schalke niemals zu sicher sein sollte. Seit genau sieben Spielzeiten haben die Königsblauen keine unumstrittene Nummer eins im Tor gehabt. Die Torwart-Diskussion ist jedes Jahr immer wieder ein Thema.