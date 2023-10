FC Schalke 04: Pikante Details enthüllt! Ex-Boss packt über Geraerts aus

Seit Anfang der Woche steht Karel Geraerts beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Der neue Trainer ist für viele Fans ein unbeschriebenes Blatt, allzu viel weiß man über den 41-jährigen Belgier noch nicht. Nun hat ein Ex-Boss über den neuen S04-Coach ausgepackt.

Jürgen Baatzsch, Ehrenpräsident und Ex-Besitzer von Royale Union Saint-Gilloise, enthüllt pikante Detail über den neuen Trainer des FC Schalke 04. Es sind Worte, die bei S04-Fans die Alarmglocken schrillen lassen.

FC Schalke 04: Deshalb ging es für Geraerts bei seinem Ex-Klub wirklich nicht weiter

Viertelfinale Europa League, Pokal-Halbfinale, Vizemeister – in seinem ersten Jahr als Cheftrainer von Royale Union Saint-Gilliose legte Geraerts eine starke Bilanz hin. Trotzdem endete sein Engagement zur Verwunderung vieler nach nur einer Saison. Von einem „Gehaltszoff“ war die Rede.

Nun packt Ehrenpräsident Jürgen Baatzsch bei „Sport1“ aus: „Er ist nach der um fünf Minuten verpassten Meisterschaft gekommen und wollte eine fette Gehaltserhöhung“. Die bekam er aber nicht.

„Union hat nun mal eine strikte und knallharte Gehaltspolitik: Wer nicht zufrieden ist, kann gehen, ganz einfach! Sie haben ihm gesagt: ‚Du hast hier bei uns eine Riesenchance, etwas zu werden. Entweder du bleibst bei fast gleichem Gehalt oder gehst.‘ Geraerts hatte aufgrund seiner guten Arbeit sechs, sieben Angebote von guten Vereinen, unter anderem aus Frankreich von Straßburg. Er hatte Feuer und Wind im Rücken und konnte gut pokern. Am Ende hat er die Kündigung eingereicht, denn er hatte nach meinem Wissen noch einen Vertrag bei Union. So kam es dann zur Trennung“, enthüll Baatzsch, dem Union SG von 2014 bis 2018 gehörte. Es sind Worte, die bei den Fans die Alarmglocken schrillen lassen.

Viel Lob für Geraerts

Aber: Baatzsch verliert auch viele gute Worte über Geraerts. „Es ist eine mutige Entscheidung, weil er noch nicht so erfahren ist. Aber ich bin sicher, dass es ein Erfolg wird. Ich habe ein gutes Gefühl und bin sehr optimistisch. Karel kann nämlich aus wenigen Mitteln viel rausholen. Er kann ein Volltreffer sein“, sagt er über die Entscheidung des FC Schalke 04 Geraerts zu holen.

Er sei ein stilles Wasser, betont aber: „Man mag nicht glauben, was der hinter den Ohren hat. Er sieht vom Gesicht her zwar aus wie junger Bub, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Er lebt eine tolle Einstellung vor, will immer gewinnen, setzt voll auf Teamgeist. Der Erfolg gibt ihm recht. Er ist ein sensationeller Typ. Ich hoffe, dass er einschlägt, so wie die anderen Unioner Victor Boniface und Deniz Undav. Die kamen beide auch aus dem Nichts von 0 auf 100.“