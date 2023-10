FC Schalke 04: Nächster Hammer nach Geraerts-Vorstellung – auch ER kommt

Die Hoffnung hat ein Gesicht– ein 41-jähriges, belgisches Gesicht. Seit Montag (9. Oktober) ist es also offiziell: Der FC Schalke 04 will die 180-Grad-Wende mit Karel Geraerts schaffen. Er folgt bei den Knappen auf den freigestellten Thomas Reis.

Damit ist die drängendste Personalie also geklärt. Aber sich jetzt einfach zurücklehnen? Ist für Sport-Vorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann nicht drin gewesen. Denn die Trainer-Suche war beim FC Schalke 04 noch nicht beendet!

FC Schalke 04: Co-Trainer gesucht

Um sich ins spezielle Schalke Umfeld besser reinfuchsen zu können und um eine rechte Hand zu haben, sollte Geraerts ebenfalls einen persönlichen Co-Trainer bekommen. So war es bereits mit Reis und dessen Assistent Markus Gellhaus gehandhabt worden. Auch Gellhaus musste mit seinem Chef die Koffer packen.

Das hatte Andre Hechelmann bereits auf der Pressekonfrenz zu Geraerts Vorstellung verraten. „Karel wird von uns jegliche Unterstützung erhalten, um hier etwas zu entwickeln und aufzubauen“, sagte der Sportdirektor des FC Schalke 04 (hier mehr zur Antritts-PK).

Problem tut sich auf

Allerdings war das nicht ganz so einfach. Wie der Sportdirektor an späterer Stelle bestätigt, sei man mit einem Vertrauten Geraerts bereits in der Verhandlungen. Doch sein potenzieller Assistent steht derzeit noch bei einem anderen Klub unter Vertrag.

Doch nur einen Tag später herrschte dann auch in dieser Hinsicht Klarheit. Tim Smolders folgt Geraerts Ruf nach Gelsenkirchen. Beide hatten bereits nach Royale Union Saint-Gilloise als Duo zusammengerabeitet.

FC Schalke 04: Smolders macht es

„Wir freuen uns, dass Tim nun Teil des Trainer-Teams sein wird. Dass er und Karel eingespielt sind, ist ein großer Vorteil“, erklärte Hechelmann am Dienstag (10. Oktober). Auch Geraerts zeigte sich erfreut.

„Tim bringt sehr viele Qualitäten mit. Er hat einen großen Fußballsachverstand und ist zugleich ein sehr offener Mensch, der mit seiner Mentalität perfekt zum Team und Verein passt“, sagte der neue Trainer des FC Schalke 04.