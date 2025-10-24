Aufstiegsträume beim FC Schalke 04? Kenan Karaman gibt klare Antwort

Lange ist dieser Anblick her: Nach dem 3:0-Erfolg in Hannover grüßt der FC Schalke 04 zumindest vorübergehend von der Tabellenspitze. Die erfolgreiche Serie unter Miron Muslic will einfach kein Ende nehmen.

Kein Wunder, dass die Euphorie bei den Fans weiter wächst und der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga immer mehr Formen annimmt. Und wie sieht das in der Mannschaft des FC Schalke 04 aus? Darüber hat Kenan Karaman jetzt gesprochen.

FC Schalke 04 im Jubelrausch

Zahlreiche Geschichten gab es am Freitagabend rund um die Königsblauen. Der Doppelpack von Moussa Sylla, der gebrochene Petersen-Fluch der Knappen (hier mehr dazu lesen) und natürlich der Sprung an die Tabellenspitze, weil Elversberg erst am Sonntag (19. Oktober) spielt. Der so leidgeplagte Pott-Klub macht plötzlich wieder Spaß.

Und früher oder später wird man sich auch von der Vereinsseite zu möglichen Aufstiegsambitionen äußern müssen. Doch davon ist man allerdings nach dem neunten Spieltag noch entfernt. Stattdessen mahnt Kapitän Karaman im vereinseigenen Interview des FC Schalke 04 zur Besonnenheit.

Auch wenn es immer besser laufe, bleibe man „mit beiden Füßen auf dem Boden“, erklärte er. „Denn wir wissen, aus was für einer Saison wir kommen und wir fokussieren uns einzig darauf, weiter hart an uns zu arbeiten“, mahnt er mit Blick auf die schwierige letzte Saison.

Karaman lobt Entwicklung

Dennoch ist die Entwicklung der Mannschaft nicht von der Hand zu weisen. Das lobt auch Karaman. „Der Trainer verpasst unserem Spiel eine klare Handschrift. Egal wer spielt, jeder weiß, was er zu tun hat und jeder zieht voll mit“, stellt er klar.

Damit unterstreicht er den Eindruck, den man seit der Einstellung von Miron Muslic als Cheftrainer bekommen hat. Dennoch: Vom Aufstieg wollen sie beim FC Schalke 04 (noch) nicht reden. Mal sehen, wie vieler Siege es bis dahin noch bedarf.