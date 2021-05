FC Schalke 04: Vertrag verlängert – ER bleibt auch in der 2. Liga an Bord

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 plant bereits jetzt die neue Saison in Liga Zwei.

Viele Verträge wurden nach dem Abstieg nicht verlängert. Profis wie Schöpf, Oczipka, Stambouli, Mustafi oder Bentaleb verlassen die Königsblauen. Doch auf einer Position hat der FC Schalke 04 nun Fakten geschaffen!

FC Schalke 04: Ersatzkeeper Michael Langer bleibt beim Klub

Jetzt wurde der Vertrag mit Routinier Michael Langer (36) um ein weiteres Jahr verlängert.

Michael Langer hängt noch ein Jahr dran. Foto: picture alliance/Maik Hoelter/TEAM2sportphoto/Pool/JENS NIERING PHOTOPRODUCTIONS

Der Österreicher geht damit in sein fünftes Vertragsjahr auf Schalke. 2017 war er ablösefrei vom schwedischen Erstligisten IFK Norrköping nach Gelsenkirchen gewechselt. Zuvor stand er bereits beim VfB Stuttgart und beim SC Freiburg unter Vertrag, kam aber nur auf einen einzigen Bundesliga-Einsatz.

Auf Schalke wird er die Rolle des dritten Towarts übernehmen. In der abgelaufenen Bundesligasaison kam er dreimal zum Einsatz – gegen Leverkusen, Dortmund und Stuttgart musste er allerdings satte zwölf (!) Mal hinter sich greifen. Doch in dieser Spielzeit hätte es wohl jeder Torwart hinter der löchrigen Schalker Defensive (86 Gegentore!) schwer gehabt, den Kasten sauber zu halten.

Neben Langer stehen aktuell auch Ralf Fährmann und Markus Schubert, der von seiner Frankfurt-Leihe zurückkehrt, als Keeper im Kader für die neue Saison. Zuletzt tauchten allerdings Gerüchte auf, dass Schalke einen ehemaligen Nachwuchs-Torhüter zurückholen wolle. Sind diese Pläne nach der Langer-Verlängerung nun Geschichte? Hier erfährst du, um wen es dabei ging <<<.

In der kommenden Spielzeit heißt das oberste Ziel: direkter Wiederaufstieg. Doch schon jetzt deutet sich an, dass in der zweiten Liga erhebliche Probleme drohen. Und die dürften so manchem Fan des FC Schalke 04 bekannt vorkommen. Alle Infos erhälst du hier.