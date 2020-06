FC Schalke 04: DAS hören S04-Fans gerne! Wagner: „Mit dieser jungen Mannschaft…“

David Wagner will im Spiel des FC Schalke 04 bei Eintracht Frankfurt wieder auf seine Youngster setzen.

Lange hatten die Fans des FC Schalke 04 es gefordert, am Sonntag im Spiel gegen Leverkusen setzte David Wagner es dann um: Der Trainer ließ einige Talente aus der Knappenschmiede von Beginn an auflaufen.

Das Ergebnis: Schalke lieferte die beste Leistung seit Monaten ab und erkämpfte sich gegen eines der formstärksten Teams der Bundesliga ein 1:1. Nun macht Wagner den Fans Hoffnung, dass die „jungen Wilden“ auch in den drei verbleibenden Saisonspielen ran dürfen.

FC Schalke 04: Jugend forscht!

„Mit dieser jungen Mannschaft war das gegen Leverkusen ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“, sagt der Schalke-Coach und fügt im Hinblick auf das Spiel bei Eintracht Frankfurt am Mittwochabend hinzu: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das noch mal gelingt. Das ist unser Ansatz.“

Dass Schalke erst am Sonntagabend ein schweres Spiel absolvieren musste, ist laut Wagner kein Nachteil für die Königsblauen – ganz im Gegenteil: „Der Vorteil von jungen Spielern ist, dass sie relativ schnell regenerieren. Nach diesem kleinen Erfolgserlebnis bringen diese jungen Spieler den Mut und die Bereitschaft um, es erneut zu zeigen. Ich bin guter Dinge, dass wir frisch sind, um diesen Ansatz wieder aufzunehmen.“

Wagner mit Respekt vor Frankfurt

Vor Eintracht Frankfurt hat Wagner großen Respekt. Laut Aussage des Schalke-Trainers sei die Eintracht „erfahren, robust, zweikampfstark. Die Frankfurter haben eine ganz klare Spielidee. Sie versuchen, über die Flügel und über Flanken zum Erfolg zu kommen. Sie haben einen offensiven Ansatz.“

Gleichzeitig stellt Wagner fest: „Die Frankfurter hatten in dieser Saison schon sehr viele Spiele. Daher strotzen die Frankfurter vielleicht auch nicht gerade vor Leichtigkeit.“

Die Marschrichtung seines Teams sei klar, so Wagner: „Wir fahren dorthin und wollen unser Spiel anbieten, was uns am Sonntag gut gelungen ist. Hoffentlich können wir mit einer solchen Leistung dann Punkte aus Frankfurt mitnehmen.“