FC Schalke 04: Bittere Nachricht! Ausgerechnet ER fällt vorerst aus

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04!

Alessandro Schöpf fällt vorerst aus. Der 26-Jährige hat sich beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05 eine Wadenverletzung zugezogen.

FC Schalke 04: Schöpf verpasst Länderspielreise

Eigentlich sollte Alessandro Schöpf in dieser Woche zur österreichischen Nationalmannschaft reisen, doch daraus wurde nichts. Beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 stand Alessandro Schöpf noch in der Startelf, wurde aber in 66. Minute ausgewechselt.

Wie der österreichische Fußballverband mitteilte, hat sich Schöpf offenbar eine Wadenverletzung zugezogen. Genauere Auskunft zur Verletzung und zur Ausfallzeit gab es bislang weder vom Verein noch von Verband.

Die Verletzung ist gerade für Alessandro Schöpf sehr bitter. Der 26-Jährige hatte bei seiner letzten Reise zur Nationalmannschaft noch viel Selbstvertrauen getankt. Er erzielte beim 1:0-Sieg gegen Rumänien den entscheidenden Treffer.

Alessandro Schöpf traf zuletzt für die Nationalmannschaft. Foto: imago images/GEPA pictures

Beim FC Schalke 04 fiel Schöpf in der Vorbereitung lange wegen einer Corona-Infektion aus. Bislang hat auch der Mittelfeldmann noch nicht richtig in die neue Saison gefunden. Zuletzt stand er nach zwei Kurzeinsätzen erstmals wieder in der Startelf.

Rückkehrer beim FC Schalke

Ob Schöpf gegen den VfL Wolfsburg wieder im Kader steht, ist unklar. Wieder mit dabei sein könnte aber Suat Serdar. Der Nationalspieler ist in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Allerdings wird man bei Serdar wohl äußerst vorsichtig sein.

Weil Schöpf doch zuhause blieb, sind aktuell nur Salif Sané, Ozan Kabak und Frederik Rönnow auf Länderspielreise. Rönnow musste zu allem Überfluss aber auch noch in Selbstisolation. Hier alle Infos! (fs)