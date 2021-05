Der FC Schalke 04 geht laut eines Medienberichts einen radikalen Schritt.

Offenbar will der Bundesliga-Absteiger bis auf wenige Ausnahmen alle auslaufenden Verträge mit seinen Spielern nicht verlängern. Wie das Fachmagazin „Kicker“ berichtet, sind mehr als zehn Spieler des FC Schalke 04 von der Maßnahme betroffen.

Bericht: FC Schalke 04 trennt sich von diesen Spielern

Es war zu erwarten, dass mit dem Abstieg des FC Schalke 04 ein herber Umbruch im Team stattfinden wird. Nun wird erstmals deutlich, wie krass dieser zur Saison 2021 / 2022 werden soll.

Sportvorstand Peter Knäbel will mit dem Abstieg beim FC Schalke 04 für einen Mega-Umbruch sorgen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Laut eines Berichts des Kicker werden die endenden Verträge von Nabil Bentaleb, Michael Langer, Shkodran Mustafi, Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski nicht erneuert. Gleiches gilt demnach für Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli, die nur Verträge für die Bundesliga besitzen. Dazu sollen die Leihspieler Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow, Kilian Ludewig und William den Club wieder verlassen.

Stürmer Steven Skrzybski äußerte sich gegenüber dem Sportmagazin: „Peter Knäbel hat mir in einem offenen und ehrlichen Gespräch mitgeteilt, dass Schalke die Situation für einen größtmöglichen Umbruch nutzen will und mein Vertrag daher nicht verlängert wird“, so Skrzybski, der 2018 von Union Berlin zu Schalke wechselte.

Steven Skrzybski erhält keinen neuen Vertrag bei Schalke 04. Foto: imago images / Team 2

Doch so richtig Fuß fasste der Spieler in Gelsenkirchen nie. In der Rückrunde 2020 wurde er an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und stieg mit den Rheinländern aus der Bundesliga ab. In zweieinhalb Jahren für Königsblau stand er auch verletzungsbedingt in nur 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Er erzielte vier Tore und steuerte fünf Asissts bei.

Einzige Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit dürfen sich wohl die beiden Publikumslieblinge Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac machen. Beide waren im vergangenen Winter zu S04 zurückgekehrt, um ihren Herzensverein vor dem Abstieg zu retten.