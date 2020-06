FC Schalke 04: Frankreich-Youngster will in die Bundesliga – und der S04 mischt im Poker mit

Gelsenkirchen. Eine geschichtsträchtige Rückrunde neigt sich für den FC Schalke 04 dem Ende entgegen. Aus Sicht der Fans kann das Ende der Katastrophen-Serie nicht früh genug kommen.

Im Hintergrund plant man beim FC Schalke 04 dagegen schon die Zukunft. Und die könnte wohl ein absolutes Super-Talent zu S04 bringen.

FC Schalke 04 in der Pole-Position für Sarr

Malang Sarr gilt in Frankreich gemeinhin als großes Talent. Der 21-Jährige ist in der Innenverteidigung zu Hause und hat sich bei seinem Verein OGC Nizza zum Stammspieler entwickelt. Nun soll der nächste Karriereschritt bevorstehen.

Wie mehrere Medien berichten, soll es eine lange Schlange an Interessenten für Sarr geben. So sollen etwa Teams wie Inter Mailand oder Newcastle United ein Auge auf den Franzosen geworfen haben.

Das ist Malang Sarr:

Geboren am 23. Januar 1999

Seit 2016 bei den Profis von Nizza

In der abgebrochenen Saison kam er auf 19 Einsätze

Französischer U21-Nationalspieler

Marktwert von 16 Millionen Euro

Auch die Bundesliga-Vereine schlafen nicht. Wie „Le10Sport“ berichtet, sollen Vertreter aus Leverkusen, Gladbach und eben Schalke regelmäßig Kontakt zu den Verantwortlichen aus Nizza bezüglich Sarr pflegen.

Und für die Königsblauen kommt es noch besser. Wie das französische Portal vermeldet, soll Sarr einen Wechsel in die Bundesliga bevorzugen und dabei besonders auf den Klub aus dem Ruhrgebiet schielen. Dort sehe er die größte Chance auf Einsätze.

Zusätzlich spielt Schalke in die Karten, dass Sarrs Vertrag in Frankreich am Ende dieser Saison ausläuft. Eine Ablöse wird daher nicht fällig – für die finanziell gebeutelten Schalker endlich einmal ein Lichtblick in der Kaderplanung.

Sinnvolle Verpflichtung?

Dennoch bleibt die Frage, ob Schalke gerade in der Innenverteidigung überhaupt Verstärkung braucht. Mit Ozan Kabak, Matija Nastasic und Salif Sané ist man dort eigentlich gut vertreten. Die aktuellen Probleme des Teams von David Wagner sind eher offensiver Natur.

Vorne gelangen seit dem Re-Start nur drei Treffer. Im Sturm besteht dringend Handlungsbedarf, Schalkes beste Torschützen sind mit Suat Serdar und Amine Harit zwei Mittelfeldstrategen.

Das Gehalt, welches für Sarr anfallen würde, könnte auch woanders gut gebraucht werden. Dennoch würde sich Schalke diesen ablösefreien Transfer wahrscheinlich nicht entgehen lassen. (mh)